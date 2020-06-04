美参议员称中国破坏疫苗研发 北京否认

（德国之声中文网）美国佛罗里达州参议员斯科特（Rick Scott）周日在英国广播公司一个访谈节目中称，必须尽快研发出新冠疫苗，"但很遗憾，我们有证据显示，中方正在破坏或阻挠疫苗的研发。" 但当记者追问证据时，斯科特表示，有关信息来自情报部门，"有些事情我不方便谈论。"

斯科特说，如果美国或英国率先研发出新冠疫苗，北京"不会欢呼雀跃"。他表示，中共已经下定决心，同美国及其他民主国家为敌。斯科特说，早日研发出疫苗对美国经济恢复活力至关重要，但如果中国率先研发出疫苗，"将不会同其他国家分享这一成果。"

中方要求美国拿出证据

美国总统特朗普曾多次就疫情问题对中国提出强烈批评，他指责中方没有及时通报疫情，以至于其他国家无法及时采取防范措施。

周一中国外交部举行的例行记者招待会上，发言人华春莹对斯科特的指控做出回应。她说"这位议员既然说美方有证据表明中方试图破坏西方国家研发新冠肺炎疫苗，那么就请他拿出证据来，不用羞羞答答。"

华春莹还表示，新冠肺炎疫苗研发不是中美之争，而是人类与病毒的战斗。她还再度重申中国国家主席习近平今年五月在世卫大会上的承诺，即"中国新冠疫苗研发完成并且投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出中国的贡献。"

全球范围内共有133项新冠疫苗研发项目

来自德国制药企业研发联合会（VfA)的数据显示，目前全球范围内至少有133项新冠病毒的研发项目。其中一些疫苗已经进入总共三个临床试验阶段的第二阶段。也就是说，疫苗的有效性和过敏反应已经完成了动物实验和至多三十人的小规模试验，将开启对五十至五百人的大规模临床试验。

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目前被各界寄予厚望的疫苗项目包括美国Moderna公司的 mRNA-1273以及中国康西诺生物制药的一种已进入临床第二阶段试验的疫苗。英国牛津大学四月底已开始对志愿者进行所谓的病毒载体疫苗试验，

据称近期内即可开始面向三万人的第三阶段试验。不过，大多数科学家都认为，疫苗研发成功到批量上市还需要至少12至18个月的时间。



