美参议员再阻去路 华为受挫美企受累

(德国之声中文网)美国参议员卢比奥本周一（6月17日）提出修法，防止华为在美国专利法庭向美国通信公司Verizon求偿。

6月12日，华为表示曾经告诉Verizon，他们应当付给华为多达230个专利项目的授权费，全部加起来相当于10亿美金。这很可能是华为在美国封杀下的求生行动。

早前，华尔街日报报导，这些专利从核心网络技术设备、到无线基础建设、到物联网技术都包括在内。

在这样的背景下，一向对中国持鹰派立场的卢比奥提议增修《国防授权法》，让华为这样被美国列入黑名单的公司不能借用美国与专利权有关的法律获得喘息。

虽然这项法案从提出到通过还要几个程序，但是过去几年美国议员多次成功透过《国防授权法》对华为施压。

同一天，华为创始人、CEO任正非在深圳出席一场言讨论时表示，未来两年华为公司会减产，「预计会下降300亿美金，今年和明年的销售收入都会在1000亿美元左右。」

他也表示，华为在接下来两年会减少产量，年度营收预估落在1000亿美金左右。这个数字低于2018年的1050亿美金，也比他二月为2019年订定的营收目标1250亿美金低。

任正非还证实了彭博新闻社周日的报导，说华为的智慧型手机的海外出货量预计下滑4成。但是他也说中国的国内需求正在快速增长当中，华为也不会让外在限制压抑掉研发能量。

美国政府对华为展开制裁的同时，美国本身几家企业也间接受到冲击。比如美光、高通、科沃、思佳讯等都把华为列为主要客户。上周，芯片商博通(Broadcomm)将他们2019年度营收预测下修20亿美金，说他们的客户因担忧贸易战而减少订单。市场分析公司IHS Markit研究显示，美光和西部数据(Western Digital)公司因为失去内存芯片和存储设备的主要买家，生意也会受到影响。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)