美参议员乘军机访台捐赠疫苗 北京坚决反对

（德国之声中文网）美国参议员达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth）、苏利文（Daniel Scott Sullivan）和昆斯（Christopher Andrew Coons）于周日（6月6日）早上7时19分乘坐C-17运输机抵达松山机场。

路透社报道指出，他们这次乘坐美国空军的C-17运输机不同寻常，因为以往美国高级别访客一般乘坐专机访台。

次日，针对以上三名美国国会参议员乘军机访问台湾，外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上说，美国会有关议员访问台湾并会见台湾地区领导人，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

访台的共和党籍的参议员苏利文还带着特制口罩，上面写着"Love from Taiwan"（来自台湾的爱），他指着口罩说，"这也是来自美国的爱"。台湾曾向美国捐赠口罩等防护装备，以协助美国第一线医护人员。

达克沃丝在演讲中宣布，美国将捐赠给台湾75万剂疫苗。这位民主党籍参议员说，来到这里是为了"告诉你们，美国不会让你们独自面对"，"我们会与你们站在一起，确保台湾人民得到其所需，来战胜疫情……"。

美国共和党籍参议员苏利文（最右）带着特制口罩，上面写着"Love from Taiwan"（来自台湾的爱）

美国目前正通过COVAX机制向多国分发疫苗，台湾也在上周被列入第一批的分发名单中。达克沃丝说，对于美国而言，将台湾列入第一批接受疫苗捐赠的名单中至关重要，"因为我们认识到你们的迫切需求，重视我们之间的伙伴关系"。她没有透露有关疫苗种类以及具体获得时间的信息。

台湾外交部长吴钊燮对美国的疫苗捐赠表示了感谢。据联合报报道，吴钊燮说，现在台湾面临绝无仅有的抗疫挑战，"当我们全力争取疫苗进口的同时，必须排除万难，确保救援物资在运送过程中不至受到北京阻扰"。

台湾外长吴钊燮亲自迎机

中国方面曾多次表示愿意向台湾提供疫苗，但是台北政府称对中国疫苗的安全性表示担忧，而且无法在不修法的前提下进口这些疫苗。台湾的法律禁止进口中国制造的疫苗等药品。

目前，拥有2350万人口的台湾只有大约3%的人接种了疫苗，同时岛上疫情近日升温，感染和病亡人数双双增加。

三位美国参议员是从韩国赶来，他们目前正在韩国进行访问。闪电访问中，他们也与台湾总统蔡英文会面。蔡英文也对疫苗捐赠致谢，称是台湾的"及时雨"。在上午10点30分，三位美国参议员又乘坐飞机离开台湾、返回韩国。

路透社报道指出，美国参议员和众议员平日里时常访问台湾，但是在目前台湾疫情升温的时候来访，是美国对台支持的强烈表现。

（美联社，路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。