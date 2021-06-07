 美参议员乘军机访台捐赠疫苗 北京坚决反对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2021

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美参议员乘军机访台捐赠疫苗 北京坚决反对

美国三位参议员6月6日上午访台三小时，宣布将捐赠台湾75万剂疫苗作为援助。美方表示，不会让台湾在疫情中孤军奋战。此举引起北京不满。

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美国疫苗送到 蔡英文：感谢拜登政府伸出援手

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台湾过去一年多是防疫模范生，却在近几周出现破口而导致确诊人数快速上升。台湾政府为此除了延长第三级警戒，并紧急调配医疗资源之外，也积极寻求疫苗供应。然而，疫苗采购对台湾来说不是一件容易的事。目前台湾政府预估8月底有1000万剂疫苗供施打，并希望10月能让60%人口打到疫苗。

在传出日本要供应台湾新冠疫苗後，多家日媒3日报导，日本将供应124万剂的阿斯利康新冠疫苗给台湾，预计4日下午抵台。此外，台湾也将与其他亚洲国家一同获得美国分发的新冠疫苗。

德国在台协会处长王子陶发文表示，德国政府曾经尽力协调台湾取得BioNTech疫苗。《世界报》指出，王子陶的发声可能被中国视为一种冒犯，使其面临政治冲突风险。《新苏黎世报》认为，中国必须先改革养老体制才能解决人口危机带来的经济后果。

（德国之声中文网）美国参议员达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth）、苏利文（Daniel Scott Sullivan）和昆斯（Christopher Andrew Coons）于周日（6月6日）早上7时19分乘坐C-17运输机抵达松山机场。

路透社报道指出，他们这次乘坐美国空军的C-17运输机不同寻常，因为以往美国高级别访客一般乘坐专机访台。

次日，针对以上三名美国国会参议员乘军机访问台湾，外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上说，美国会有关议员访问台湾并会见台湾地区领导人，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

访台的共和党籍的参议员苏利文还带着特制口罩，上面写着"Love from Taiwan"（来自台湾的爱），他指着口罩说，"这也是来自美国的爱"。台湾曾向美国捐赠口罩等防护装备，以协助美国第一线医护人员。

达克沃丝在演讲中宣布，美国将捐赠给台湾75万剂疫苗。这位民主党籍参议员说，来到这里是为了"告诉你们，美国不会让你们独自面对"，"我们会与你们站在一起，确保台湾人民得到其所需，来战胜疫情……"。

US-Senatoren besuchen Taiwan

美国共和党籍参议员苏利文（最右）带着特制口罩，上面写着"Love from Taiwan"（来自台湾的爱）

美国目前正通过COVAX机制向多国分发疫苗，台湾也在上周被列入第一批的分发名单中。达克沃丝说，对于美国而言，将台湾列入第一批接受疫苗捐赠的名单中至关重要，"因为我们认识到你们的迫切需求，重视我们之间的伙伴关系"。她没有透露有关疫苗种类以及具体获得时间的信息。

台湾外交部长吴钊燮对美国的疫苗捐赠表示了感谢。据联合报报道，吴钊燮说，现在台湾面临绝无仅有的抗疫挑战，"当我们全力争取疫苗进口的同时，必须排除万难，确保救援物资在运送过程中不至受到北京阻扰"。

US-Senatoren besuchen Taiwan

台湾外长吴钊燮亲自迎机

中国方面曾多次表示愿意向台湾提供疫苗，但是台北政府称对中国疫苗的安全性表示担忧，而且无法在不修法的前提下进口这些疫苗。台湾的法律禁止进口中国制造的疫苗等药品。

目前，拥有2350万人口的台湾只有大约3%的人接种了疫苗，同时岛上疫情近日升温，感染和病亡人数双双增加。

三位美国参议员是从韩国赶来，他们目前正在韩国进行访问。闪电访问中，他们也与台湾总统蔡英文会面。蔡英文也对疫苗捐赠致谢，称是台湾的"及时雨"。在上午10点30分，三位美国参议员又乘坐飞机离开台湾、返回韩国。

路透社报道指出，美国参议员和众议员平日里时常访问台湾，但是在目前台湾疫情升温的时候来访，是美国对台支持的强烈表现。

（美联社，路透社等）

 

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