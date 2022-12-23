美印組高科技抗中同盟 著眼半導體供應鏈

（德國之聲中文網）美國與印度國安顧問週二（1月31日）在華府舉行「關鍵與新興科技倡議」（iCET）開幕典禮，承諾在人工智慧（AI）、量子科技、電信與太空等領域，強化雙邊合作。兩國還將共同研發、產製噴射引擎與砲彈系統，並促進更有彈性的半導體供應鏈。

美國白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，中國帶來的挑戰越來越大，「其經濟行為、挑釁的軍事行動，還有設法主宰產業未來、控制供應鏈的舉動」，都深刻衝擊印度政府的想法。

去年5月，美國總統拜登與印度總理莫迪攜手推出此倡議，目的是「提升、擴大雙方的戰略科技夥伴關係，以及國防產業合作」。

面對中國政府在半導體、AI與軍事科技上野心勃勃，美國近期積極拉攏盟友，反制中國。美國打算在南亞部署更多西方的手機網絡，同時吸引更多印度的晶片專家赴美，並鼓勵兩國企業開展軍事科技合作，以此抗衡中國的華為公司。

與中國的地緣政治衝突，在過去十年來成了美國與印度關係的重要背景，近期影響甚至更為顯著。中國在亞洲的經濟與軍事影響力漸增，加上與印度的邊界爭端未解，都促使印度與美國越走越近。

美印結盟的絆腳石

美國致力與印度結盟，但還是面臨各種阻礙。路透社指出，美國在軍事科技轉移、外國移工簽證方面，都存在許多限制；此外，印度對俄羅斯的依賴，也成為隱憂。

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，印度多次在聯合國會議上投下棄權票，不願正面譴責俄國。去年9月，俄國主辦「東方2022」軍事演習，參與者不只中國，還有印度。在歐洲減少對俄國的能源依賴之際，印度卻選擇大舉買進打折的俄國原油，間接資助了俄國在烏克蘭的戰事。

儘管存在疑慮，美國的首要之務仍在於發展民主科技同盟。沙利文表示：「基本上，局勢很大程度上涉及對高科技與產業創新政策的賭注，這就是（拜登）總統整個策略的核心。中俄因素不容忽視，但打造一個深化民主的高科技生態體系，也很重要。」

華盛頓郵報指出，美印科技合作將聚焦於半導體、5G與6G的無線網路基礎建設，以及月球探勘等。根據官員說法，兩國政府的目標是幫助印度發展出本土的國防產業，作為自身防衛與出口之用。

另外，雖然身為美國「印太經濟架構」（IPEF）的成員國，印度並沒有參與貿易支柱談判。

美國加強對華為限制

美國與印度強化夥伴關係之際，也針對中國華為公司祭出新措施。英國《金融時報》1月31日引述知情人士說法稱，美國商務部決定停發出口至華為的執照，不再允許美國企業產品銷售給華為；與5G科技無關的商品，仍可獲發執照。

然而，路透社的消息稱，美國正研擬一項正式禁令，4G、Wifi 6與Wifi 7等低於5G等級的產品也將納入禁止出口的範圍內；過去，無法用於5G產品的4G晶片仍有可能獲發執照，如今卻遭駁回申請。

美國與中國的科技戰自前總統川普時期以來延燒至今；《金融時報》指出，拜登政府對中國的態度甚至更強硬。新美國安全中心（CNAS）學者拉瑟（Martijn Rasser）認為，美國商務部這次的做法意義重大；四年前，華為以5G科技為主，如今則拓展至海底纜線、雲端計算等領域，也對美國的國家安全帶來更大風險。

對此，中國外交部發言人毛寧31日回應稱中國「嚴重關切」此事，批評美國的舉動不符市場規則，是「赤裸裸的科技霸權」，中國「堅決反對美方犯化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業」。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

（路透社、華盛頓郵報、金融時報）

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