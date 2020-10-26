美印签署防御协议 为联合抗中添新页

(德国之声中文网) 美国与印度27日签署了一项信息分享与防御合作协定，双方将分享敏感的卫星与地图资讯。美国国务卿蓬佩奥在与印度外长与防长结束会晤後表示，美印两国将合作对抗中国对安全与自由带来的威胁。

蓬佩奥26日与美国国防部长埃斯珀抵达印度，并与印度外交部长苏杰生跟印度国防部长辛格进行「二加二」年度战略对谈。蓬佩奥在会谈之後向记者表示：「在美印两大民主国家试图为保障两国国民与自由世界进行讨论时，有很多大事正在发生。美印两国领袖与人民都清楚看清楚中国共产党不是民主丶法制丶透明度的朋友。他们也不希望为印太地区奠定自由丶开放与繁荣的基础。」

美国国防部长埃斯珀则在记者发布会上说，美国与印度签署了「基本交流与合作协定」，这对双方建立军事合作来说是一大里程碑。印度可透过这项合作协定取得许多能提升导弹与无人机精准度的地形丶航海与航空资讯。印度军方的消息人士告诉路透社，美国可以透过合作协定为卖给印度的战机加装先进的导航系统与航空电子设备。美国也计画贩卖更多的战机与无人机给印度。

美国总统大选近在咫尺，特朗普在竞选过程中不断强调强硬抗中立场，蓬佩奥与此同时则强化与亚太地区盟友的关系，希望藉此来对抗中国在亚太地区的势力扩张。

中国: 敦促蓬佩奥停止挑拨

中国外交部发言人汪文斌27日在外交部例行记者会上驳斥蓬佩奥对中国的指控。汪文斌表示：「蓬佩奥对中方的攻击丶指责不是什么新鲜事，不过是老调重弹而已，毫无事实依据，也暴露了他所持有的冷战思维和意识形态偏见。我们敦促蓬佩奥摒弃冷战零和思维，停止炒作『中国威胁』，停止挑拨地区国家间关系丶破坏地区和平稳定的错误行径。」

印度与美国预计下个月会在印度洋举行军演，日本与澳大利亚也将参与这次演习。近期，美国丶印度丶日本与澳大利亚逐渐组成了一个亚太地区的非正式联盟，希望能透过这个联盟来对抗中国在亚太地区的军事行动，部分人士将这四国联盟称为「亚洲的北约」。

上个月，这四国的外长在日本东京举行了「四方会议」，蓬佩奥在该会议後接受媒体采访时表示，希望将美丶日丶印丶澳四国合作制度化後，扩大到周边其他国家，建立印度太平洋地区的多边安保框架，强化具有共同价值观和战略的国家间的凝聚力。

蓬佩奥与美国防长埃斯珀接下来将继续访问行程，接连拜访斯里兰卡丶马尔代夫与印度尼西亚。蓬佩奥表示，这次出访的目的是要抑制中国在印度洋与南中国海等区域的强势扩张。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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