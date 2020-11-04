美印日澳联合军演 四国共抗中国扩张

(德国之声中文网) 美国、印度、日本三个国家长年举办的多国联合军演「马拉巴尔」(Malabar)今年首次纳入澳大利亚， 这四国周二(11月3日)在孟加拉湾展开联合演习。这相当于「四方安全对话」(QUAD) 四个成员全数到齐，意图共同抵抗中国的军事扩张。

此次军演包括反潜作战和防空作战。印度的五艘海军船舰(包括一艘潜水艇)、美国的麦肯号驱逐舰(John S McCain)、澳大利亚的纽澳军团级舰布拉雷特号(Ballarat frigate)以及一艘日本的驱逐舰都有参与此次演习。

印度军方发布声明表示:「本次演习将会展现海军之间建立在共同价值上的高度合作效能与协调性。」声明也表示，受到新冠疫情的影响，演习中不同国家的军人彼此之间不会互相接触。

一名军方知情人士表示，本月稍晚印度与美国将会在演习中共同派出航空母舰参与演习。

此次军演分为两个阶段，本月稍晚还会在阿拉伯海域举行另一部份军演。

本次演习的主办国印度最近因为和中国在拉达克边境发生对峙，关系紧张。在澳洲要求对新冠病毒起源展开调查，反遭中国制裁澳洲牛肉和大麦之后，澳洲与中国的关系也变差。

「四方安全对话」在2007年以共同抵抗中国影响力为宗旨成立。马拉巴尔联合军事演习则是从1992年举办以来至今已经是第24届。

美国最近联合盟友抵抗中国的意图浓厚，除了马拉巴尔军演外，美国从10月26日到11月5日之间也联合加拿大、日本举行利剑军演(Keen Sword 21)。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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