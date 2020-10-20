美印将签军事协定　建立抗中印太圈

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀(Mark Esper) 在10月26至27日访问印度首都新德里，推动美国的抗中外交策略。两国的外长和防长将会在周二签订协议分享区域情报，为美国向印度出售更多高端导弹技术铺路。

这个「二加二」会谈原定7月举行，因为新冠肺炎疫情而被延后，最终落在美国大选前一週举行。

在访问行程第一天，两国国防部长先在10月26日会面。印度国防部透露两国将会签署军事协议，分享敏感的卫星资料。印度国防部长辛格（Rajnath Singh）会面后在推特上如此形容美印会谈：「我们今天的对话成果丰硕，旨在加深在广泛领域中的军事合作。」

26日，蓬佩奥也跟印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）会面，「二加二」高级别会谈将于10月27日正式举行。

新协议将让印度取得瞄准导弹和军事无人机的关键资讯，包括地形、航海和航空等数据。印度国防部消息称，美国也可以透过向印度供应飞机，从而授予更先进的航海和航空电子技术援助。

埃斯珀也表示，欢迎澳洲下月与美国、印度、日本三国一同参与海上军演。

美国公司从2007年起，向印度出售总值超过210亿美元武器。华府一直促请印方签署协定分享加密通讯和敏感资料，用作發展高端军备。北京早前表示反对这种多边军事动作，认为此举目的是针对中国，这也是印度长年对扩大军事合作却步的原因。但随着中印关係转趋紧张，印方态度也出现变化。

美国以抗中为外访主轴

蓬佩奥将会一连访问区内四个国家，他在上周明言：「此行的会谈将讨论自由国家如何携手阻挡中国共产党带来的威胁。」在蓬佩奥和埃斯珀抵达印度之前，美国副国务卿比根（Stephen Biegun）上周访问该国时称中国为「房间里的大象」(an elephant in the room)。他强调华府乐意促进印度在区内的利益，抗衡中国高科技通讯网路带来的风险。

美国总统特朗普在他的连任之路上，一直以他和印度总统莫迪的良好关系为卖点。但是上周四他在总统选举电视辩论中形容印度空气污染严重，为他与印度的关系蒙上阴影。尽管如此，美印高层会谈在此时举行仍然被视为具有重要意义。

哈德逊研究院（Hudson Institute）印度与东南亚项目总监阿帕娜·潘迪（Aparna Pandey）认为，美国希望藉会谈的时间点反映其对印度的重视。纵然美国大选选情紧凑，但潘迪认为即使民主党的拜登胜出，也不会很影响美印关系。「随着美中关系恶化，哪个国家会希望投靠美国？一个与中国相邻的敌人，领土落入中国手里而又有潜质成为它对手的国家——那就是印度。」

中印关系持续升温，两国军队在喜马拉雅山一带边境地区的军事冲突中互有伤亡，类似冲突可能会在入冬前重演。印度近月也封锁包括抖音在内的部分中国应用程式，触发北京不满。

在蓬佩奥和埃斯珀抵达印度之前，美国副国务卿比根（Stephen Biegun）上周访问该国时称中国为「房间里的大象」(an elephant in the room)。

特朗普上任以後积极加强美印国防合作，他今年二月访问印度之时，两国达成超过30亿美元的军事交易。美国自2000年以来已经向印度卖出价值超过200亿美元的武器。印度同时也向俄罗斯丶法国和以色列寻求合作，将它的军事技术现代化。学者相信，印度的亲美路线旨在寻求平衡中国在印太的影响力，但它也担心被卷入两大强国相争的漩涡当中，不会愿意成为抗中的最前线。

印度借力打力？

在完成印度之旅後，蓬佩奥在本周稍後会转赴马尔代夫丶斯里兰卡和印尼。他是自2004年以来，首位到访该个岛国的美国国务卿。马尔代夫同意在两国军事协议之下，加强与美国的合作和支持「自由开放的印太区域」。

印度一直视印度洋区域为它的势力范围，七年前，美国曾经尝试与马尔代夫订立国防协议，但遭到「区内大哥」印度反对。但到了近月，印度却公开支持美国与马尔代夫达成军事合作协定。分析认为印度转变态度，是因为忧虑中国扩张其在南亚的影响力，以及今年以来日益激化的中印紧张关系。

布鲁金斯研究院（Brookings Institution）印度项目总监坦维·马丹（Tanvi Madan）分析，昔日的印度很可能不满美国在印度洋区域的举动，但今时今日却不希望美国离开。因为对印度和南亚国家来说，美国会成为中国以外一个更佳的选项。她表示：「印度明白它不可能靠一己之力成事，一方面因为能力有限，另一方面印度对部分国家的关系背负着包袱，令它们不太愿意与印度合作。」

蓬佩奥将於出访期间，游说南亚和东南亚各国在不同领域抵制中国。他将重申特朗普政府的抗中策略，也会提及中国的人权议题。斯里兰卡因为参与一带一路项目而欠下中国巨债，而印尼则与中国有南海主权纠纷，预料蓬佩奥也会触及有关话题。

Phoebe Kong/杨威廉 (美联社，法新社)