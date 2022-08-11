美印太总司令：“我们每一天都在努力避免战争”

（德国之声中文网）对于中国在太平洋地区日益咄咄逼人的姿态，美国及其亚洲盟友表示了日益增加的担忧，不过华盛顿方面强调，这次代号“超级神鹰之盾”的联合军演并不针对某个特定国家，尽管今年的军演规模超过以往。

自从美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）本月初访问台湾之后，中国解放军在台海地区海空域进行了持续多日的军事演习，导致台湾海峡的紧张气氛达到了多年来的最高水平。

美军印太司令部司令阿奎利诺上将（John Aquilino）在军演之后的新闻发布会上指出，中国针对台湾进行威胁恐吓，这样的“破坏稳定行动”正是美国希望避免的。

“每一天，我们都在试图避免战争”，阿奎利诺说。

据法新社报道，至少4000名美国和印尼士兵参与了这次为期两周的联合军演，此外还有澳大利亚和新加坡的军队，日本今年则是首次参加该年度演习。

不过在周五的实弹演习中，只有澳大利亚和新加坡的军队加入了美国和印尼的演习训练。训练科目包括反坦克导弹发射，直升机配合机动，以及向丘陵训练区域发射机关枪和火箭弹等。

印尼军队总司令帕卡萨和美军指挥官一起视察军队

印尼军队总司令帕卡萨（Andika Perkasa）否认这次训练规模的扩大与台海局势有关，他强调，有关军演的计划是很早之前就已经制定好的。

除上述国家之外，加拿大、法国、印度、马来西亚、韩国、巴布亚新几内亚、东帝汶和英国作为观察员参与了演习。



（法新社）

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