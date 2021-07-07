美印太协调官谈中美共存 拜习会在即?

(德国之声中文网) 白宫印太地区协调员坎贝尔 (Kurt Campbell)周二(7月6日)在出席亚洲协会智库举办的活动中表示，中国和美国有可能和平共处，但要达成这个目标的挑战是巨大的，因为北京已变得越来越强硬。

坎贝尔指出，美国面临的挑战是制定一项战略，为中国提供机会，但如果中国采取「与维护和平与稳定背道而驰」的措施，华府也要做出回应。

他说：「可能会有不确定的时期，甚至可能会有偶尔出现的紧张局势。我认为美国和中国有可能共存并和平共处吗？是的，我认为这是有可能的。但我也觉得，对于这一代人和下一代人来说，这个挑战是非常困难的。」

坎贝尔还指出，北京近来在国际上越来越有自信，同时也开始对付许多国家，这种战略与其在1990年代的运作方式形成对比。当被问到拜登预计何时和中国国家主席习近平进行第一次面对面的会晤，以及两人是否会在10月的G20峰会上碰面时，他回答说：「我的期望是，我们将在不久之后进行某种形式的接触。」

美国在亚洲地位下滑

坎贝尔也提到，随着中国在亚洲持续自信地拓展其影响力，美国在亚洲的地位已开始「下滑」。他说：「我认为我们意识到美国有很多工作要做。我们在亚洲的地位历来很强，但这一地位已经下滑，我们正处于危险之中，我们需要全面进行大量投资。」

坎贝尔认为，美国在亚洲的政策很大程度上是要防止中国国家主席习近平和中国官员认为美国在亚洲的影响力正在「急速」衰弱。他说，美国与中国竞争的一些本钱将来自于在国内实施其经济政策和从新冠疫情中成功复苏。

他补充说，美国将在未来几个月向亚洲地区提供更多新冠疫苗，并继续进行高级别的外交接触。坎贝尔还提到，有鉴于特朗普政府决定退出跨太平洋伙伴关系贸易协定的谈判，亚洲国家也期待美国在该地区发挥更大的经济领导作用。

他说：「美国要想在亚洲发挥真正的效用，我们需要有一个明确的经济计划，并展开一系列的接触，在接下来的一段时间里，你会看到其中一些内容。」

坎贝尔指出，政府正在研究「在数字方面可能出现的情况」，但没有详细说明。他认为把与中国竞争的关系说成是类似冷战的情况，会掩盖掉很多事实，并重申北京会持续其强硬外交政策。

批评中国对澳政策

他也透露，美国总统拜登将在今年晚些时候与澳大利亚丶印度和日本的领导人举行峰会。 美国为首的「四方安全对话」(QUAD)被华府视为对抗中国的一种手段。他还批评了中国对美国盟友澳大利亚的做法。

坎贝尔说：「我不确定中国现在对澳大利亚的战略思维会回到另一种外交模式。我认为他们的态度很严厉且强硬。」

当谈到台湾时，坎贝尔则是保持了谨慎的态度。他说，美国支持与台湾保持强有力的非官方关系，但不支持其独立。坎贝尔提到：「我们充分理解这个议题涉及的敏感性。我们确实相信，台湾有权利生活在和平之中。我们希望看到台湾在疫苗和新冠疫情等领域发挥国际作用，他们不应该在国际社会中被回避。」

(路透社、彭博社)

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