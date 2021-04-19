 美印太事务协调官透露抗中新战略 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2021

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时政风云

美印太事务协调官透露抗中新战略

美国印太事务协调官坎贝尔批评中国外交政策引起全球反弹，更直指中国国家主席习近平的决策「小圈圈」与外界脱节。

USA Washington - Kurt Campbell

美印太事务协调官坎贝尔表示，美国将会与盟友合作，寻求一致行动确保台海和平。

(德国之声中文网) 根据彭博社报导，美国印太事务协调官坎贝尔 (Kurt Campbell) 周二(6月8日)在新美国安全中心举办的一个活动上表示，中国外交政策受到全球反弹是咎由自取。他说：「在过去一两年里，制造最多问题的国家不是美国，而是中国。」

坎贝尔提到，中国的外交政策机构明白，北京政策，包括南海军事化，以及在全球外交政策上所采取的的强硬态度，都引起全球反弹。他问道：「但是，这一点是否传到了中国领导层的最核心圈子里？我想这是一个我们无法回答的问题。」

坎贝尔表示，有别于过去中国的「集体领导」，中国国家主席习近平成为「单一领导人」，他认为习近平决策圈「越来越小」。他曾在5月说，中国外交官最高官员杨洁篪和外长王毅「离习近平的核心圈子有百里远」，这次活动中他在提及两人，说他们是「中国的干练代表」。

坎贝尔暗示，已经有其他国家对于加入美日印澳组成的四方安全对话有兴趣，这个平台在下半年还会举办领导人会晤，并在那之前深化合作。活动中，坎贝尔提到美参议员访台一事，表示该举动有助于表明美国「与台湾站在一起」。他说，美国致力于继续向台湾提供防御性设施，但也提醒台湾要采取措施加强自身的防御能力。

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日本陆上自卫队、法国陆军和美国海军陆战队于本月11日至17日在日本西南部举行联合军事演习。这是三国陆上部队首次在日本国内实施正式的实际训练。法新社分析认为，举行联合军演是出于对中国在该地区态度不断强硬的担忧。

美日领导人在峰会后发表联合声明，表示将共同应对中国的挑战，确保印太地区的自由与和平，并在气候变迁和下一代网络技术上进行合作。声明也强调台海稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸问题。

近来美国一些知名学者和人士呼吁华盛顿应该给予台湾更明确的安全保证，但白宫印太事务官却不苟同。

联日新澳抗中

坎贝尔在活动中也特别关注到太平洋岛国的局势，表示会与日本、新西兰、澳大利亚和其他国家合作，以对抗中国的战略竞争。

2月份，太平洋地区主要的政治组织，太平洋岛国论坛爆出领导权争议，库克群岛(Cook Islands)前总理普纳(Henry Puna)获选新秘书长后，诺鲁、密克罗尼西亚、帛琉、马绍尔群岛、吉里巴斯等5国宣布退出。

坎贝尔强调，美国希望与其他国家合作，在这场「分裂」之后重新召开论坛，以实现未来的双边和机构参与。

他说：「这些岛屿在历史上对我们有巨大的道德和战略利益，但有时我们却忘记了这一点.......而且，在价值观、在联合国的作用、健康挑战、气候变化、军事上的潜在作用、健康的渔业资源等方面，这里也越来越成为一个竞争的舞台。」

路透社报道，近年来，人口稀少的南太平洋岛国已成为中国和美国及其盟友之间争夺影响力的战场。

坎贝尔表示，美日新澳会在渔业和海岸警卫队活动等领域提供支持和援助，其中也包括疫苗取得上的进展。

他说，这个地区面临着应对贫困、疾病和气候变化的巨大挑战，鉴于其人口规模较小，独立应对这些挑战很困难。「对美国来说，这又是一个我们必须加紧努力的领域。」

由于严重依赖国际旅游业，大多数岛国政府一直面临着严重的经济困境，在疫情后旅游业更是严重萧条。

(彭博社、路透社)

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