美卫生部长9日访台 中台爆口水战

(德国之声中文网) 美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 将於近日访台消息传出後，台湾的行政院周四 (8月6日) 宣布日期为8月9日。行程包括访问外交部丶卫生福利部，并与台湾专门防治新冠病毒的医护人员及专家做交流。阿札尔还会参观台湾的口罩工厂。

近日，台湾境外移入病例陆续增加，记者询问美代表团防疫措施，台湾疾病管制署的副署长庄人祥回复，代表团会先在美国做新冠病毒的核酸筛检，获得阴性证明後才会上机。抵达台湾後，团体再於机场做第二次筛检，有阴性结果代表团便能在台湾活动。

庄人祥特别强调，该代表团的行程都已计画好，所以不会私自到其他地方，代表团成员也会随时戴着口罩。另外当代表团与台湾官员见面时，他们也会保持社交距离，避免任何传染新冠病毒的风险。

另一方面，阿札尔周四在接受美国福斯电视访问时表示，美台两国已建立长期合作夥伴关系，台湾的防疫表现也令人激赏，他期待与台湾总统蔡英文跟卫福部长陈时中见面。他也称赞台湾的防疫措施与其他国家比起来，极具透明度。

中国抗议阿札尔访台

然而，中国政府强烈抗议阿札尔访台。中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上表示，中国坚决反对美台双方往来，这是一直都明确的立场，而中国也已针对阿札尔访台一事於北京跟华府向美国提出严正抗议。

汪文斌说:「我要强调的是，一个中国原则为国际社会所公认。任何无视丶否定或者挑战一个中国原则的企图都将以失败而告终。」

台湾外交部发言人欧江安随后出言反击，强调「中华民国台湾」是主权独立的国家，所以台美两国关系紧密友好是「天经地义理所当然的事情」。欧江安重申，台美关系良好，中国没立场干涉。

