美卫生部长访台 AIT前处长:特朗普政府不想越北京红线

（德国之声中文网）据法新社报道，美国卫生部长阿扎（Alex Azar）将对台湾展开为期3天的访问。访问期间他将同台湾总统蔡英文以及外交部长吴钊燮举行会晤。

台湾中央社报道称，下周一（8月10日）阿扎将到台湾卫福部疾管署签署合作备忘录。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，台美合作内容明天才会公布，医卫、物资交流都会讨论。

据报道，台湾外交部和美国在台协会的官员将出席周一的合作备忘录签署仪式。中央社引述陈时中的表述称，加之媒体的参与，"人数相当多，疾管署正加紧再三演练，落实动线分离及个人防护"。

台湾《联合报》报道称，美国卫生部一名发言人表示，阿扎此行是要"传达美方肯定台湾防治新冠肺炎的成就，也见证台美具有共同信念，即开放、民主的社会是成功因应疫情的不二法门"。

美国在台协会8月5日在其官方网页上刊登的新闻稿中指出，"美国总统川普于2018年签署了《台湾旅行法》，旨在派遣高阶美国官员来台，重申美台友谊、追求共同利益，并拥护将美国、台湾及全球民主大家庭串连起来的共享价值。本次访问为此项美国政策的一环"。

新闻稿称，"在访台期间，阿扎部长也将向公卫研究生及美国疾病管制与预防中心培训计划的学友发表大型演讲，部长将于演讲中强调台湾在国际社会，尤其是全球公共卫生领域中，扮演建设性的角色"。

美国卫生部长阿扎对台访问刚好处于美中关系进一步恶化的时间点，同时距离11月3日美国总统大选还有不到90天的时间。

法新社报道称，特朗普在民调中的支持率仍落后于民主党总统候选人拜登，这令他在选战中更加加强释放反北京的讯号。

随着美国公众对特朗普政府应对处理新冠危机不力的不满情绪加剧 ，特朗普从先前与中国达成贸易协定的重点转为指责中国应该为全球新冠疫情负责。

美国是台湾的主要武器供应国

美国虽然是台湾的主要武器供应国，但是大对数时间对于与台湾维系官方联络方面都持谨慎态度。

美国前任在台协会台北办事处处长包道格（Douglas Paal）表示，特朗普政府仍然注意（不越过）中国的红线，因此并没有任何负责处理国家安全问题的美国官员访台。

包道格在接受法新社采访时说："事实上，他们（特朗普政府）没有选择派遣国安顾问或者其他什么人访台，目的就是试图尽可能近地接近中国的红线，但是又不想越过它。"

本周三（8月5日），中国外交部发言人汪文斌在新闻例会上表示，中方坚决反对美台官方往来。他说："台湾问题是中美关系当中最重要最敏感的问题。"他还强调，"一个中国原则为国际社会所公认，任何无视、否定或者挑战一个中国原则的企图，都将以失败而告终"。

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