美卫生部长将访台 料与蔡英文会面

(德国之声中文网) 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 美国时间周二 (8月4日) 晚间透过推特宣布他将在近日出访台湾。若成行，阿札尔不仅是6年内首位访台的美国内阁成员，也是自1979年来，访问台湾层级最高的美国官员。

阿札尔在推文中写道，此行主要是向台湾表达，美国总统特朗普支持台湾在新冠疫情中扮演全球领导者角色，并向台湾表示美台共享的自由与民主价值是保障健康的最佳模式。他强调：「在新冠疫情爆发前与新冠疫情期间，台湾持续在全球公卫体系中，扮演一个透明与合作的典范。这趟旅程是美国能进一步增进美台双方经济与公卫合作的机会。」

美国在台协会周三 (8月5日) 也针对阿札尔访台一事发布新闻稿，表示阿札尔预计将由美国在台协会主席莫健（James F. Moriarty）丶美国疾病管制与预防中心首席医疗官米契尔．沃尔夫（Mitchell Wolfe）以及其他卫生官员陪同访台。

美国在台协会表示，阿札尔的访问将强化美台夥伴关系，并促进美台合作抗疫。对此，台湾外交部也表示，阿札尔访台期间将会见台湾总统蔡英文与卫生福利部部长陈时中，并参访中央流行疫情指挥中心。此外，他也将与台湾的医疗卫生专家交流，包括台湾公卫官员丶负责处理新冠疫情的医护人员丶专家以及其他的合作夥伴。

美国卫生及公共服务部也於同天发布声明稿，表示这次出访是2018年通过的「台湾旅行法」的成果。美国卫生及公共服务部在声明稿中写道，「有别於威权体制，美国与台湾社会跟经济在医药跟科学领域都具有推动全球进步的能力，这些能力也能帮助这个世界对抗新起的威胁」。

根据外交部声明稿，艾萨2018年上任後，持续支持台湾参与世界卫生组织（WHO）及相关活动，并持续在世界卫生大会（WHA）等国际场域支持台湾，更在新冠疫情期间多次公开肯定「台湾模式」对全球对抗疫情的贡献。对此，外交部在声明中「由衷感谢他的支持」。

出访台湾反聚焦中美

华府智库「全球台湾研究中心」(Global Taiwan Institute) 的副董事长叶介庭在接受德国之声访问时表示，阿札尔出访显示美台有计划共同对抗新冠疫情，而他也乐见美国政府派遣高层级内阁官员出访，因为这代表美国不再选择以低调的方式来处理美台关系。

不过，叶介庭就阿札尔本人以推特发布消息、以及美国政府在声明稿中的特定用语来看，这些举动可能让外界更聚焦於持续升级的中美争端，而非美台关系或双方如何计画对抗疫情。叶介庭説：「美国官方声明稿中的特定用词，可能使原本非常正面的双边交流，转变成美中的政治争端。我认为美国没必要将局势推往那个方向。」

在阿札尔宣布出访之前，前美国总统柯林顿与奥巴马分别於2000年与2014年派遣当时的运输部长史雷特（Rodney Slater）与环保署署长麦卡锡（Gina McCarthy）两位部长级的官员访台，但在美国的政治体系下，卫生官员的官阶高於运输与环保，所以阿札尔将是1979年以来，访台层级最高的美国官员。