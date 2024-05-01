美劳工部：国际公司不该在新疆继续运营

为了遵守法律，公司通常依赖外部审计来证明其供应链中不存在强迫劳动。但在中国，这样的审计很容易受到公司和政府官员的操纵，受害者也无法自由举报。已经有德国企业因此出走，是否会有跨国公司跟进？

（德国之声中文网）美国劳工部官员週二（4月30日）表示，在新疆强迫劳动疑虑未解下，国际公司不应该继续运营。

美国劳工部国际事务副部长李西娅（Thea Lee）在美国国会听证会上表示，北京把新疆独立人权审查视为“本质上非法”。

她告诉美国国会及行政当局中国委员会：“如果不能做到独立审查，那么唯一负责任的做法就是不要在这种氛围下运营”，但她没有点名个别公司的名字。

美国政府表示，中国官员继续对新疆的维吾尔族和其他穆斯林少数民族犯下种族灭绝和反人类罪。人权组织也向当地西方公司施压，要求对强迫劳动问题进行审查。

李西娅说，除了新疆的违法行为外，北京还推动将维吾尔族工人强制转移到中国其他地区。她提到，虽然中国向国内其他地区转移维吾尔劳动力的数量一直在增加，实际上却很难核实，因为中国网站上的数据会定期被删除，也无法自由进入工作场所来评估工人的背景。

她表示，新疆的少数民族“生活在恐惧之中”。如果工人对审计员坦诚，将面臨劳工和法律后果。这样的劳动检查也往往受到雇主的操纵。她说：“当一家公司在中国运作时，它知道工人没有能力拥有独立的组织，因为这是不允许的。不存在赋予工人声音‘权力’的法律。”

李西娅也补充，中国不只阻碍了对劳工违法行为的独立分析，也减少了新疆的维族人口数量，因为当地一直有汉族移民不断涌入。

中国驻美大使馆同一天透过电子邮件向路透社表示，有关强迫劳动的指控“只不过是美方炮制的谎言，企图肆意打压中国企业”。

2020年，美国国会通过了《防止维吾尔族强迫劳动法案》，对美国公司提出严格要求，要求其证明其在中国的供应链不存在涉及维吾尔族的强迫劳动，但美国劳工部并没有就美国公司如何在中国运作制定规则。

今年2月9日，在人权组织记录了包括拘留营强迫劳动在内的虐待行为后，德国化工巨头巴斯夫（BASF）表示将出售其在新疆两家合资企业的股份。大众汽车（Volkswagen）也表示，正在与中国的合资伙伴就其在该地区业务活动的未来方向进行谈判。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中美就新疆问题交锋

美国国务卿布林肯4月24日出访中国前，在华盛顿就美国年度人权报告的发布发表演说，强调中国维吾尔人是“种族灭绝”受害者。

美国和人权组织过去以卫星图像、泄漏的政府文件和目击者的叙述作为证据，证明超过100万维吾尔人遭到大规模拘留、政治灌输和强迫劳动以生产廉价商品。

中国政府除了强烈否认之外，仍在持续把新疆打造成重工业中心，特别是铝加工以及汽车部件、太阳能组件和其他进入全球供应链的商品的生产。

中国官员只说在新疆设有“职业培训中心”，但目的是遏制恐怖主义、分离主义和宗教激进主义。他们也表示，伊斯兰教在该国的“中国化”是不可避免的。

（路透社、南华早报）

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