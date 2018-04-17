 美加17处野火蔓延 加州进入紧急状态 | 科技环境 | DW | 30.07.2018

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科技环境

美加17处野火蔓延 加州进入紧急状态

从德克萨斯州到阿拉斯加和加拿大有130起野火。北加州的「卡尔大火」更是快速延烧。目前已知有2名消防队员殉职。

USA Kalifornien - schwere Waldbrände bei Redding (Getty Images/J. Sullivan)

美国加州野火不受控制，伤亡人数继续攀升。

(德国之声中文网) 自7月23日以来，北加州「卡尔大火」已经焚烧了360平方公里(139平方英里)。超过500座建筑物受到影响，其中300座遭到摧毁。在萨克拉门託以北的雷丁市内及周边的39,000人被要求撤离。

週日(7/29)，第2名消防队员殉职。他在约塞米蒂国家公园附近协助灭火时，被一棵树击中而死亡。 早前，另一名消防员因为驾驶推土机被翻倒而丧生。

沙斯塔县警长博申科 (Tom Bosenko)说，在一栋失火的房子裡又有1人死亡，使总伤亡人数增加到6人。

负责雷丁周围火灾的指挥官，加州林业和消防部门的哥维雅 (Bret Gouvea)週日表示，消防队员有希望能控制住野火蔓延。

他说：「我们今天感觉比较乐观，因为开始有更多支援，而不只是在这场大火中採取防御模式 。」他估计，到週日早上为止，火灾的5％已受到控制，入夜之后灭火行动会有更大的进展。

负责雷丁周围火灾的指挥官，加州林业和消防部门的哥维雅 (Bret Gouvea)週日表示，消防队员有希望能控制住野火蔓延。

他说：「我们今天感觉比较乐观，因为开始有了一些支持，而不只是在这场大火中採取防御模式 。」到週日早上为止，火灾的5％已受到控制，入夜之后灭火行动会有更多进展。

USA Kalifornien - schwere Waldbrände nahe Whiskeytown (Getty Images/AFP/J. Edelson)

北加州野火以时速96公里继续延烧。

野火烧不停

卡尔大火是加州12,000名消防员参加扑灭的17场野火中最严重的一个。 长期乾旱导致的高温、强风和土地乾涸，让今年野火季节比以往更惨。

美国总统特朗普批准了加州紧急状态声明。 这也代表联邦机构将开始动员，为灾区提供资源。

加拿大安大略省自然资源部週日表示，该省东北部有39起野火，其中12起失控蔓延。

在2018年的火灾季节，安大略省到目前为止发生了831起火灾，相较2017只有243起，和过去10年平均每年511次，今年显得特别严重。

卑诗省山火服务局表示，消防员正在对抗一系列野火，其中包括在库特尼国家公园外面的野火。

夏立民/李芊 (路透社、美联社)

 

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