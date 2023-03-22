美加领导人会面 拜登誓言与盟友捍卫“北约的每一寸领土”

(德国之声中文网)美国总统乔·拜登周五表示，他认为中国不会向俄罗斯提供武器援助。他在加拿大访问期间举行的新闻发布会上表示：“过去三个月，我一直听说中国将向俄罗斯提供重要武器...... 他们还没有这样做。这并不意味着他们不会，但他们还没有。” 他补充说：“我不会对中国掉以轻心，也不会轻视俄罗斯”。拜登还暗示两国关系密切的报道可能“被夸大了”。与此同时，拜登强调了西方民主国家之间的紧密关系，称“如果说真的发生了什么，那么可以说，西方国家的凝聚力明显增强了。”

中国国家主席习近平本周对莫斯科进行了为期三天的访问，他和普京表示，中俄之间的“特殊关系”正在进入一个“新时代”。不过，虽然中国领导人承诺提供贸易援助，但并没有承诺向俄罗斯军队提供武器支持。若是北京走出这一步，将引发西方对中国的制裁。 与此同时，中国也没有承诺会长期采购大量俄罗斯的天然气。

拜登和加拿大总理特鲁多周五强调了紧密、不可分割的美加关系，并誓言两国将继续致力于援助乌克兰。就在两人会晤的几天前，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在莫斯科进行了俄入侵乌克兰以来的首次会晤。中俄表达了加强两国之间的经济联系。拜登强调了西方的坚定决定，并警告俄罗斯，美国、加拿大及其盟友将捍卫“北约的每一寸领土”。

拜登在和特鲁多举行的联合发布会上表示：“美加扩大了双方的联盟……告诉我，你们看到中国向俄罗斯作出了什么重大承诺？他们能做出什么承诺呢？” 特鲁多之前曾指出，加拿大已向基辅提供了坦克、弹药等等武器支持，并且仍将继续支持乌克兰。他在发布会上说：“正如您所知，（美国）总统先生，加拿大将继续与乌克兰站在一起，不惜一切代价。”

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美联社指出，这是拜登担任美国总统以来首次访问加拿大。他此行旨在凸显美加关系，两位领导人都对对方给予了充分的赞扬。拜登在加拿大议会发表讲话时，甚至说，有加拿大这个邻居是美国的 "幸运"，因为两国正在努力应对迅速变化的全球经济、气候变化、战争等问题。"如今，我们的命运交织在一起，不可分割的……不是因为地理上的不可避免性，而是因为这是一个选择，是我们一次又一次的选择。”他还补充说：“在我看来，我们是两个人，两个国，一条心。”

两国领导人进行了闭门会谈。除了乌克兰，中国也是他们讨论的一个主要议题。特鲁多指出，北京的经济实力不断增长，美国和加拿大需要共同应对。为此，加拿大周五（3月24日）宣布与国际商业机器公司IBM签署一项协议，促进半导体产业的研发和制造，投资金额高达2.5亿美元，以“提高北美竞争力和供应链的弹性，帮助减少污染，促进经济和保护国家安全。”

长期以来，加拿大一直面临着增加国防开支至其达到国内生产总值2%的要求，这是北约对其成员国设定的军费开支目标。目前，渥太华的国防开支约为1.2%。 拜登表示：“加拿大和美国共同承担责任，致力于确保北约能够威慑任何威胁并防御侵略。这是我们两个国家安全的基石。”

（美联社，法新社等）

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