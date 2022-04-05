 美加重對俄經濟制裁 普丁女兒也在列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2022

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美加重對俄經濟制裁 普丁女兒也在列

美國6日宣布新一波對俄制裁，對象包含普丁的兩個女兒，及其他俄羅斯高官與其家屬。華盛頓也重申支持把俄羅斯逐出G20的立場，並表明會抵制有俄羅斯在的相關會議。

Kombobild Katerina Tichonowa, Wladimir Putin, v Maria Vorontsova

普丁的女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）（圖左）沃倫索娃（Maria Vorontsova）（圖右）。

（德國之聲中文網）美國週三（4月6日）表示，將對普丁政權在烏克蘭的暴行，包括在布查鎮的暴行，立即施加嚴厲的經濟制裁，相關的最新措施包含凍結普丁兩位女兒

這包括凍結普丁的女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）和提霍諾娃（Katerina Tikhonova）在美國的資產，並切斷她們與美國金融系統的聯繫。華盛頓還表示，將對俄羅斯最大的公共和私營金融機構，也就是儲蓄銀行和阿爾法銀行實施「全面封鎖」的制裁。

這將阻止銀行的資產出現在美國金融系統中，並禁止美國人與他們做生意。其他被盯上的俄羅斯精英包括俄羅斯總理米修斯丁（Mikhail Mishustin），俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的妻子和子女，以及俄羅斯安全委員會成員，包括前總統和總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。

白宮在一份聲明中表示：「這些人以犧牲俄羅斯人民的利益為代價，使自己發財。他們當中一些人負責提供必要的支持，以支持普丁對烏克蘭發動戰爭。」

華盛頓表示，新的制裁措施是為了應對俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的「戰爭罪」。前一日，歐盟委員會也提出下一批對俄羅斯實施的制裁。歐盟官員說，預計在本週末前會做出具體決定。

美呼籲將俄逐出G20

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）6日在美國眾議院金融服務委員會聽證會上表示，應將俄羅斯驅逐出20國集團（G20），如果俄羅斯官員出現，美國會有抵制行動。

她告訴議員，俄羅斯入侵烏克蘭和在布查殺害平民的行為「應受到譴責」，這是對基於規則的全球秩序不可接受的侮辱，並將在烏克蘭和其他地方產生巨大的經濟影響。

她說：「拜登總統說得很清楚，我當然同意他的觀點，俄羅斯在任何一個金融機構都不能像往常一樣......他要求將俄羅斯從G20中除名，我已經向我在印尼的同事明確表示，如果俄羅斯人在那裡，我們會跳過一些會議。」

美國財政部發言人後來說，耶倫指的是4月20日在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織會議，以及世界銀行春季會議期間舉行的G20財長和中央銀行行長會議，以及相關的副手會議。

USA I Janet Yellen

美國財長耶倫說，拜登政府希望將俄羅斯逐出主要國際機構，但像是國際貨幣基金組織，其規則使俄羅斯不太可能被逐出。

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布查殺戮事件發生之後，歐美多國加重對俄制裁，但烏克蘭總統澤連斯基認為，至今西方還是把經濟看得比戰爭重要。這個同時，右派執政的匈牙利和波蘭則為歐盟團結帶來了難題。

美國再次警告中國如果支持俄羅斯可能會遭到制裁。美官員也以此為例要北京小心處理台灣問題，並申明在經濟和軍事上的後果。

烏克蘭總統澤連斯基4月5日就布查鎮的殺戮事件在聯合國安理會發言，呼籲聯合國安理會立即就俄烏戰爭採取行動。同日，美英兩國宣布新一波的對俄制裁，遭歐洲國家驅逐的俄羅斯外交官人數也達到近200人。

俄外长拉夫罗夫在访问印度后明显很高兴。印度决定从俄罗斯方面购买更多商品和能源。这会让莫斯科无需过于担心国际制裁，令西方不满。不过，新德里显然无意加入西方的抗俄阵营，表示会把本国利益放在第一位。

耶倫所言引起人們對俄羅斯入侵烏克蘭後，G20是否有發揮作用的爭論。自2008年以來，G20一直是處理從新冠疫情救濟到跨境債務等問題的重要國際論壇，裡頭包含了中國、印度、沙特阿拉伯和其他不願意譴責俄羅斯行動的國家。

印度尼西亞今年擔任G20主席國，並將在7月主辦金融會議，11月主辦領導人峰會。4月的金融會議將以現場和線上方式舉行，目前還不清楚俄羅斯的參與情況。

俄羅斯表示，普丁打算參加今年在巴厘島舉行的G20峰會，並得到了中國的支持，希望留在該集團中。一位熟悉此事的政府官員說，印尼不能驅逐任何G20成員，包括俄羅斯，並補充說，一個國家是否出席取決於該國。

美制裁豁免歐洲能源交易

雖然美方在經濟上加強制裁俄羅斯，不過在歐洲盟友購買俄羅斯石油和天然氣的交易上則以財政部特別許可豁免。

耶倫說，對俄羅斯能源交易的靈活性是必要的，因為許多歐洲國家仍然「嚴重依賴俄羅斯的天然氣以及石油」，但是這些國家已經準備改變現況。但耶倫說，這需要時間。

她提到，如果完全禁止俄羅斯這個僅次於美國和沙特阿拉伯的世界第三大石油生產國的石油出口，將可能造成價格暴漲，從而傷害美國和歐洲。

她補充說，希望目前的高油價吸引美國和其他地方的石油公司在未來6個月內提高產量，若再加上拜登從美國戰略石油儲備中釋放石油，各國可望對俄羅斯石油進行更嚴格的限制。

（路透社、法新社）

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