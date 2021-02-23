美加重修旧好 拜登承诺营救两加拿大人

(德国之声中文网) 美国总统拜登（Joe Biden）和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）23日进行了拜登就职後的首次双边会晤。两人在会後强调两国的深厚关系，并承诺在首次双边会晤中就新冠疫情和气候变迁问题进行合作。

拜登向特鲁多表示：「美国没有比加拿大更亲密的朋友，这就是为什么我成为总统後的第一通电话便是拨给你，而我上任後的第一次双边会议也是献给加拿大。」

拜登说，两位领导人在会谈中讨论了新冠疫情丶经济复苏丶气候变迁丶难民和移民丶以及在全球范围内争取民主价值和加强国内民主制度等问题。

特鲁多除了对拜登执政表示欢迎外，还特别提到与前任总统特朗普相比，拜登政府重新关注了气候变迁的议题。他说：「再次感谢你们在应对气候变化问题上付出这麽多努力。过去几年，我们都怀念美国展现强大领导力的日子。」

加拿大通常是美国总统上任後出访的第一站，但新冠疫情使两位领导人和他们的高级助手以视讯会议的方式进行对谈。除了两位领导人外，美国副总统哈里斯 (又译：贺锦丽) 丶国务卿布林肯丶国安顾问沙利文与他们的加拿大同行都参与了这次的视讯会谈。

两加拿大人命运未卜

拜登与特鲁多也在对谈中，谈到了在全球贸易上与中国竞争，以及遭中国关押超过两年的两名加拿大人的命运。拜登承诺，美国将与加拿大合作确保两名加拿大人被安全释放。他在会后告诉媒体：「人命不是以物换物的筹码。我们将共同努力，直到两名加拿大人安全获释。加拿大与美国将共同反对侵犯人权与民主自由的行为。」

特鲁多在发言时，感谢拜登将协助加拿大确保两名加拿大人获释。他说：「我们正面临艰难时刻，但我们不是独自面对。加拿大与美国是最亲密的盟友与最重要的贸易伙伴。」

康明凯 (Michael Kovrig) 与迈克尔 (Michael Spavor) 在加拿大拘留了华为财务长孟晚舟后，于2018年被中国政府以间谍罪的名义逮捕关押至今。加拿大多次公开呼吁北京释放俩名加拿大人，强调他们被中国政府任意拘留。

美加歧见

拜登在上任后不久就因阻止了价值80亿美元的美加输油管道「基石项目」而让美加关系陷入僵局。这个项目原计画从加拿大的艾伯塔省，经过美国内布拉斯加州到美国的德克萨斯州。拜登宣布撤销这个计画後，可能导致上千名加拿大工人失业。然而，美国政府已向媒体表示，拜登不会重新考虑这项决策。即便如此，两位领导人仍明确表示，他们希望将争端抛诸脑后，携手展开合作。

翻译: 杨威廉

责编: 邹宗翰

来源: 路透社、法新社、美联社

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