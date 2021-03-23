美加谴责中国对其个人与实体进行报复性制裁

（德国之声中文网）美国周六（3月27日）谴责中国在涉疆问题上对美国两名宗教权利事务官员和一名加拿大议员的制裁。美国国务卿布林肯在一份声明中说，中国此举"只会有助于国际社会增加对新疆正在进行的种族灭绝和危害人类罪的审视。我们将与加拿大、英国、欧盟以及世界各地的合作伙伴、盟友一道，呼吁停止侵犯人权的行为"。

在布林肯发表上述声明前，加拿大总理特鲁多已经对北京的制裁表示谴责，誓言捍卫人权。特鲁多在推特上写道："中国的制裁是对言论自由和透明度的攻击，而这些价值观是我们民主制度的核心。我们与议员们站在一起，反对这些令人不可接受的行动。我们将继续与我们的国际伙伴一起捍卫世界各地的人权。"

继英、欧后 中国再出拳制裁美国和加拿大

在欧盟以及英、美、加就新疆人权侵犯行为实施对华制裁几天后，中国也宣布对这些地区和国家的人员和实体进行反制。

中国外交部周六（3月27日）宣布，对美国、加拿大有关人员和实体实施制裁。"针对美国、加拿大基于谎言和虚假信息于3月22日对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径，中方决定对美国国际宗教自由委员会主席曼钦（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins）、加拿大联邦众议员庄文浩（Michael Chong）、众议院外委会国际人权小组委员会实施制裁，禁止上述人员入境中国内地及香港、澳门特别行政区，禁止中国公民及机构同上述人员交易或同上述实体往来。同时，此前中方对美方在涉疆问题上严重损害中方主权和利益人员的制裁仍然有效"。

中国外交部网站刊登的相关消息也指出，"中方敦促有关方面认清形势，纠正错误，停止在涉疆问题上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将玩火自焚"。

加拿大议员：这是"荣誉勋章"

受到中国制裁的加拿大议员庄文浩是加拿大国会外交和国际发展常务委员会（FAAE）的副主席。同样受到制裁的加拿大国际人权小组分委员会（隶属FAAE）在本月发表了指控新疆暴行的报告。

得知被制裁后，庄文浩表示，他会将制裁看作是"荣誉勋章"。此前受到制裁的英国议员以及欧洲议会议员也有过类似表态。来自在野党保守党的庄文浩对路透社表示，制裁说明议员们成功引起国际社会对维吾尔人命运的关注，他已敦促特鲁多政府 "正式承认维吾尔人的种族灭绝"，并表示中方制裁不会对他产生实际影响，他没有计划前往中国。

王凡/李鱼（路透社）

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