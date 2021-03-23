美加谴责中国对其个人与实体进行报复性制裁

（德国之声中文网）美国周六（3月27日）谴责中国在涉疆问题上对美国两名宗教权利事务官员和一名加拿大议员的制裁。美国国务卿布林肯在一份声明中说，中国此举"只会有助于国际社会增加对新疆正在进行的种族灭绝和危害人类罪的审视。我们将与加拿大、英国、欧盟以及世界各地的合作伙伴、盟友一道，呼吁停止侵犯人权的行为"。
在布林肯发表上述声明前，加拿大总理特鲁多已经对北京的制裁表示谴责，誓言捍卫人权。特鲁多在推特上写道："中国的制裁是对言论自由和透明度的攻击，而这些价值观是我们民主制度的核心。我们与议员们站在一起，反对这些令人不可接受的行动。我们将继续与我们的国际伙伴一起捍卫世界各地的人权。"
继英、欧后 中国再出拳制裁美国和加拿大
在欧盟以及英、美、加就新疆人权侵犯行为实施对华制裁几天后，中国也宣布对这些地区和国家的人员和实体进行反制。
中国外交部周六（3月27日）宣布，对美国、加拿大有关人员和实体实施制裁。"针对美国、加拿大基于谎言和虚假信息于3月22日对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径，中方决定对美国国际宗教自由委员会主席曼钦（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins）、加拿大联邦众议员庄文浩（Michael Chong）、众议院外委会国际人权小组委员会实施制裁，禁止上述人员入境中国内地及香港、澳门特别行政区，禁止中国公民及机构同上述人员交易或同上述实体往来。同时，此前中方对美方在涉疆问题上严重损害中方主权和利益人员的制裁仍然有效"。
中国外交部(图）宣布对美国、加拿大有关人员和实体实施制裁
中国外交部网站刊登的相关消息也指出，"中方敦促有关方面认清形势，纠正错误，停止在涉疆问题上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将玩火自焚"。
加拿大议员：这是"荣誉勋章"
受到中国制裁的加拿大议员庄文浩是加拿大国会外交和国际发展常务委员会（FAAE）的副主席。同样受到制裁的加拿大国际人权小组分委员会（隶属FAAE）在本月发表了指控新疆暴行的报告。
得知被制裁后，庄文浩表示，他会将制裁看作是"荣誉勋章"。此前受到制裁的英国议员以及欧洲议会议员也有过类似表态。来自在野党保守党的庄文浩对路透社表示，制裁说明议员们成功引起国际社会对维吾尔人命运的关注，他已敦促特鲁多政府 "正式承认维吾尔人的种族灭绝"，并表示中方制裁不会对他产生实际影响，他没有计划前往中国。
王凡/李鱼（路透社）
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
MERICS：继续使命 不忘初心
有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚
遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
盖勒：不会放弃倡导民主和人权
盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。
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格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章
受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
欧洲议会：中方制裁“不可接受”
除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
危及欧中投资协议？
比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态
中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
欧洲权威学者集体声援
瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。