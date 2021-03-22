美加英欧联合制裁中国 冲突升级

(德国之声中文网) 美国丶欧盟丶英国和加拿大周一 (3月22日)因中国官员在新疆侵犯人权而对其实施制裁，这是美国总统拜登上台以来，西方国家首次对北京采取这种协调的行动。中国政府也在第一时间做出回应，对欧盟的议员丶外交官丶研究所和家庭采取了更广泛的惩罚性措施，并禁止欧盟的相关企业与中国进行贸易。

当天夜间，中国外交部副部长秦刚召见欧盟驻华代表团团长郁白（Nicolas Chapuis），代表中国政府就几小时前欧盟外长就新疆人权问题作出对华制裁决定，向欧方提出严正抗议和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。第二天（3月23日）秦刚召见英国驻华大使吴若兰 （Caroline Wilson）表达了同样的抗议。

美国国务卿布林肯则是在出发前往布鲁塞尔出席欧盟和北约外长会议前，发布声明宣布依照「全球马尼次基法」对新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国与新疆生产建设兵团党委书记王君正实施制裁。去年美国祭出的制裁名单上没有陈、王二人。

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken)在声明中表示： 「在国际社会出现越来越多的谴责声浪之时，中国继续在新疆犯下种族灭绝和反人类罪。」

22日稍早，欧盟22日率先对王君正丶陈明国丶新疆自治区党委常委王明山丶前新疆自治区人大常委会副主任朱海仑及新疆生产建设兵团公安局实施制裁。随后英国和加拿大随后也宣布了类似制裁决定，但加拿大没有公布名单。

加拿大外交部表示：「越来越多的证据表明，中国当局以国家主导的方式系统性的侵犯人权。」加拿大与英国外长22日在与布林肯共同发布的声明中呼吁中国立即停止在新疆的镇压行为。

欧盟中国相互制裁 欧议员警告欧中协议堪忧

澳洲、新西兰站队表态

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken)在声明中表示： 「在国际社会出现越来越多的谴责声浪之时，中国继续在新疆犯下种族灭绝和反人类罪。」

路透社指出，22日的作法似乎是美国与其盟国联手对抗中国的初步外交成果，这也是拜登政府对华政策的核心内容。一名美国政府高级官员向路透社表示，他们每天都与欧洲各国政府就涉华问题进行接触，他们称之为「欧洲路秀」。

专家和外交官向路透社表示，美国去年已经对新疆最高官员陈全国等进行制裁，但周一其他西方盟国并未制裁陈全国，此举可能是为了避免更大的外交争端。 专家认为，有包含卫星图丶目击者证词与中国政府文件来证实中国政府在新疆迫害维吾尔人。

同一天，澳大利亚和新西兰两国外长也针对新疆再教育营的议题发表联合声明，表示他们「严重关切越来越多关于新疆维吾尔人和其他少数民族受到严重迫害的可信报告」，并支持加拿大丶欧盟丶英国和美国宣布的相关措施。但澳大利亚和新西兰并没有加入西方制裁中国的行列。

澳新两国外长在相关声明中说：「特别是，有明显的证据表明，中国在新疆实施严重侵犯人权的行为，包含限制宗教自由丶大规模监控丶大规模法外拘留丶强迫劳动丶强迫节育以及绝育。我们与实施制裁的国家对新疆人权议题有同样的深切关注，澳大利亚和新西兰社会都关注此议题。」

过去一段时间，西方政府寻求方法追究中国政府大规模迫害新疆维吾尔人的责任，美国称中国的作法是种族灭绝，但中国否认所有相关指控。

活动人士和联合国人权专家预估，至少有100万穆斯林曾被关押在新疆的再教育营内。他们指责中国对新疆的维吾尔人使用酷刑丶强迫劳动和绝育。但中国政府持续表示，这些再教育营提供职业培训，主要目的是为了打击极端主义。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。