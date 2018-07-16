美加征关税计划 中国告上世贸组织

（德国之声中文网）中国商务部本周一（7月16日）表示，在美国贸易专员莱特希泽（Robert Lightizer）上周公布一份关税涉及的中国商品清单后，中国已向世贸组织提出起诉，要求该组织对这一行为展开调查。此前，中国已宣布将就此事向世贸组织申诉，但文件在本周一才正式提交。

7月6日，美国正式对340亿美元中国产品加征25%的关税，从而拉开了中美"贸易战"的序幕。仅仅5天后，美国又公布了第二份征税清单。

对有关商品拟加征关税10%的计划是否会在听证程序后，于8月份按期实施，尚不清楚。一方面，特朗普政府在保护本国的贸易政策框架内宣布的措施迄今为止均已兑现，另一方面，这一威胁也可能是一种谈判策略，目的是迫使中国在其他重要问题上做出让步。不过目前并无谈判在进行。

加征关税计划一旦成为现实，将涉及美国从中国进口商品的一半。与此相对，中国进口的美国商品总量有限，无法做出规模相当的反制。因此专家预计，北京将采取直接针对美国在华企业和经济活动措施，例如在审批程序或限制性规定等方面。

叶宣/凝炼（德新社）