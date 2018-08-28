美加完成贸易谈判 《美墨加协议》出炉

(德国之声中文网) 加拿大和美国当地时间週日晚间达成协议，加拿大与美国和墨西哥保持自由贸易协定。

美国贸易代表莱特希泽和加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德在联合声明中宣布这项协议。他们表示，新命名的《美墨加协议》（USMCA）将带来更自由的市场和更公平的贸易。

消息人士向美联社表示，该协议保留了美国想要捨弃的NAFTA争议解决程序。该官员未被授权公开发言并要求匿名。他还表示，协议免除了260万辆汽车的关税。在乳製品方面，加拿大基本上给予美国与跨太平洋伙伴关係贸易协定所提供相同的准入权。

加拿大总理特鲁多说：「这对加拿大来说是美好的一天。」他也表示当地时间週一会有更多公开声明。墨西哥外交部长维德盖瑞（Luis Videgaray）在推特上写道，「对墨西哥和北美来说，这是一个美好的夜晚。」

联合声明内容

联合声明中提到，「《美墨加协议》将为我们的工人、农民、牧场主人和企业提供高标准的贸易协议，并替这个地区带来更自由的市场、更公平的贸易和强劲的经济增长。」内容也谈到，「新协议会协助中产阶级，为北美家园上近5亿人创造良好、高薪的工作和新机会。」

根据多家加拿大和美国新闻媒体週日晚间报导，美国和加拿大在华盛顿规定的截止日期前11小时达成了协议，更新《北美自由贸易协定》（NAFTA）。

这些报导都引用了美国和加拿大的匿名官员消息。而稍早加拿大总理特鲁多罕见紧急召开深夜内阁会议。华盛顿宣布周日午夜为截止期限，而双方谈判进度超前。

加拿大是美国的第二大贸易伙伴，不过却在8月份被墨西哥和美国单独谈判达成的新版NAFTA协议排除在外。

美墨贸易协定进度

墨西哥在新当选的总统奥夫拉多尔12月1日就职之前，正在与美国推动新的北美自由贸易协定。美国总统特朗普政府需要向美国国会提出新的协议，并进入60天的审查期。

特朗普希望彻底改革这项已有25年历史的NAFTA，认为旧协议对美国不公平。去年8月，他开始审查与墨西哥和加拿大的贸易协定，开启了谈判之路。

夏立民/罗法 (美联社等）