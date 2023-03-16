美加印日韩举行“海龙23”联合军演

（德国之声中文网）就在日本和韩国举行领导人会晤，旨在加强与华盛顿之间的联盟以共同抵御来自中国和朝鲜的威胁之际，美国、加拿大、印度、日本和韩国多国军队开始举行联合反潜军事演习。

根据美国第七舰队发布的新闻稿，周三启动的"海龙23"演习训练安排了累计270个小时的空中训练，包含"从跟踪模拟目标，到追踪一艘美国海军潜艇"的各项演训。

来自所有参演国家的飞行员和空军冠病还将举行课堂培训，以"制定计划和讨论符合各自国家战力和设备实际情况的战术策略"，第七舰队还透露道。

这次演习以竞赛的形式进行，获得最多积分的国家将会获得"龙带"作为奖品。

美国海军派出了正在驻守关岛基地的两架P-8A波塞冬海上巡逻机参加训练。美军方未透露联合军演的具体地点和持续时间。

第七舰队的新闻通告还指出，其旗下有50至70搜舰艇和潜艇，150架军机和超过2.7万名海军和海军陆战队员随时待命，舰队"定期与盟国以及伙伴进行互动和操作，以维护印太地区的自由和开放"。

美联社指出，这其中也包括在南中国海地区执行的任务。第七舰队定期在中国控制并修筑防御工事的岛礁附近水域航行或者是飞行，经常激怒北京。中国几乎对整个南中国海区域提出主权要求。

这次的"海龙23"联合演习也正值中国海军在阿曼湾和伊朗、俄罗斯举行联合军演之际。这三个国家也是目前和美国关系最为紧张的国家。

还有其他国家也参加了被称作"安全纽带-2023"的海上联合军演，但目前并不清楚这其中都包括哪些国家。中国国防部透露，"此次演习将有助于深化参演国海军之间的务实合作……为地区和平稳定注入正能量"。

美国国家安全委员会发言人科比（John Kirby）周三表示，白宫对于联合军演并不感到担忧。

美联社指出，中国和日本在东海的岛屿之争近来又有升温之势。双方都在指责对方侵犯自己的领海主权。

（美联社）

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