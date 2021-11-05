美加军舰联合穿越台湾海峡 中方：性质恶劣

（德国之声中文网）美国军方（10月17日）表示，美军阿利·伯克级导弹驱逐舰队的"杜威（USS Dewey）"号于10月14日和15日与加拿大皇家海军"温尼伯（HMCS Winnipeg）"号联合穿越了台湾海峡。此举"展现了美国与盟友伙伴对自由开放的印太地区的承诺，类似合作也是我们为建立一个安全和繁荣的区域所进行的努力的核心，"美军补充道。

中国东部战区新闻发言人施毅陆军大校随即证实了这一消息，并指出："中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。美加勾连挑衅、搅局滋事、性质恶劣，严重危害台海和平稳定。台湾是中国领土一部分。战区部队时刻保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅。"

另据中国官媒《环球时报》介绍，此次行动是美军近年来首次联合他国舰艇穿越台湾海峡，也是美舰今年第十次穿越台海。

目前正值北京和台北关系紧张加剧之际。中国过去一年多的时间里多次派遣军机进入台湾的防空识别区。仅从10月1日开始的四天时间里，中国就派遣了近150架军机进入该区域。

路透社指出，美国海军舰艇几乎每个月都会经过台湾海峡，这让北京感到愤怒。美国的盟友偶尔也会派舰艇穿越台湾海峡，包括上个月的一艘英国军舰。

虽然台湾海峡两岸的紧张局势有所加剧，但没有发生走火事件，中国飞机也没有进入台湾领空，而是集中在西南防空识别区（ADIZ）活动。防空识别区是为了国家安全和空防的需要而划定的空域，为了要有足够的时间应对可能的空中威胁，防空识别区一般会大于一个国家的实际领空。台湾国防部周日表示，三架中国飞机--两架歼-16战斗机和一架反潜机--再次飞入防空识别区。

（综合报导）

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