美加军舰穿越台海后 中国举行实弹射击

中国宣布22日在福建平潭的牛山岛沿海举行实弹射击，而2天前美国、加拿大军舰才刚联袂通过台湾海峡。台湾军方表示，此举可能是“扩大威慑效应的做法”，台湾将密切监控动态。

（德国之声中文网）中国环台军演1週之后，週二（10月22日）在台湾海峡举行实弹射击。

据新京报等中国媒体报道，福建平潭海事局发布航行警告，自22日上午9时到下午1时，在牛山岛附近海域举行实弹射击，期间禁止所有船舶驶入。公告内并未提及参与实弹演习的部队与兵种，也未点出其目标。

台湾国防部称，这是解放军例行的演训，台湾方面密切掌握；初步研判其意图，“不排除系结合台海动态，扩大威慑效应做法之一”；台湾行政院长卓荣泰则批评中国此举引起不必要紧张，但台湾军方会做好万全准备，“不会有意想不到的事情发生”。

隶属于福建省福州市的平潭县是中国大陆距离台湾最近之处，牛山岛是平潭下辖最东边的岛屿，该岛距离台湾西岸的新竹大约119公里。

14日的环台军演之后，中国国家主席习近平隔天便视察福建漳州的东山岛，该岛是军事前线，1953年两岸曾在此处爆发“东山岛战役”，当时退守台湾的中华民国政府遭解放军击退。

美加军舰连袂通过台海

面对中国一系列举动，美国和加拿大的军舰週日（20日）联袂通过台海。台湾外交部21日指出，这是2年来的第4次，“展现民主盟友坚决采取具体行动维护台海和平的决心”。

此前，台湾国防部表示，美加军舰通过台海期间，台湾军方全程掌握周边海、空域动态，状况正常。

根据美国海军第七舰队週一（21日）的声明，希金斯号驱逐舰（USS Higgins）和加拿大温哥华号护卫舰（HMCS Vancouver）週日“例行”过境台湾海峡，“穿过根据国际法施行公海航行和飞越自由的水域”。

美国海军在声明中指出，这次过境展现了美国与加拿大对维护所有国家航行自由的承诺，并补充称：“国际社会在台湾海峡的航行权利和自由不应受到限制。美国拒绝任何不符合航行、飞行和其他合法使用海洋和空中自由的主权或管辖权主张。”

不过，中国外交部发言人林剑21日回应：“台湾问题不是什么航行自由问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。中国坚决反对任何国家以航行自由为名，挑衅、威胁中国的主权和安全。”

解放军东部战区发言人李熹批评美加“公开炒作”军舰过航台湾海峡，“滋扰搅局，破坏台海和平稳定”，而解放军“全程跟监警戒，依法依规处置”。

值得注意的是，美、加军舰此次穿越台海距离北京实施大规模围台军演仅不到一週。

上週一（14日），解放军在台湾海峡、台湾本岛北、南、东部地区，展开“联合利剑—2024B”演习，盡管当天傍晚便宣布结束，但仍引发各方关注。

欧盟当时透过声明指出，“反对任何透过武力或胁迫改变现状的单方面行动”，指“中国在整个台湾地区的联合军事活动进一步加剧了两岸紧张局势”，同时呼吁各方保持克制，避免局势进一步升级。德国外交部发言人则表示：“我们谴责片面改变现状的行为。”

由意大利、法国、德国、英国、日本、加拿大和美国组成的七国集团（G7）本週六（19日）在防长会议中也提及此事，表示“维护台海和平稳定对国际安全与繁荣是不可或缺的”，“我们对挑衅行为表示关切，特别是最近解放军在台湾周边进行的军事演习”。

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台国防部：中国将发射火箭

台湾国防部21日发布公告表示，中国即将在週三（23日）自西昌卫星发射中心向西太平洋方向发射运载火箭，轨迹将经过台湾防空识别区（ADIZ）。

今年10月10日台湾双十国庆当天，中国也曾于西昌卫星发射中心发射运载火箭，并经过台湾防空识别区。

多国军舰连续穿越台海

随著台海紧张局势成为国际关注焦点，日本、德国等国家在近几个月以来，先后派遣军舰穿越台湾海峡。

上个月底，日本海上自卫队护卫舰“涟号”与澳大利亚及新西兰军舰协同行动，首度在台湾海峡巡航。

《读卖新闻》当时引述不具名的日本政府消息人士说法报道，中国长期以来都拒绝将台湾海峡视为国际海域，日本历届政府考量中方立场，从未过境台湾海峡；时任日本首相岸田文雄之所以对军舰通过台海开绿灯，是因为担心日本若是在中国入侵日本领土后不采取任何行动，解放军的行动有可能进一步升级。

此外，德国海军护卫舰“巴登–符腾堡号”和补给舰“法兰克福号”也在上个月中旬通过台湾海峡，这是德国军舰时隔22年再度穿越台海。

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）强调：“我们发出的信号非常简单，国际水域就是国际水域，这是最短的航线，考虑到天气因素，这也是最安全的路线，况且，这里是国际水域，所以我们穿行（台湾海峡）。”

德军舰22年来首次穿越台湾海峡 意义何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、新华网、台湾国防部等）

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