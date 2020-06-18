美加再促北京放人 前外交官妻发声救夫

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多周一(6月22日) 抨击中国出于「政治目的 」拘留两名遭北京指控从事间谍活动的加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔（Michael Spavor）。

他说:「这种任意拘留加拿大公民的行为是不可接受的，也是令人深感忧虑的，不仅是加拿大人，也是全世界的人，都看到中国把任意拘留当做达到政治目的的手段。」

此前不久，加拿大法官裁定华为财务长孟晚舟引渡到美国程序不变，再次引发中国报复联想。

康明凯的妻子纳吉布拉(Vina Nadjibulla)告诉加拿大广播公司，加拿大政府可以为她的丈夫做更多的事情，只是用言语回应已经不足以应对现在的情况。

她说：「我希望我们能保持强势，但不是对立。我们无法在与中国的竞争中获胜，我们不能变得咄咄逼人，不能对抗，因为对抗不是一种战略。」

她表示康明凯的家书描述他被关在 「水泥丛林」的牢房中煎熬度日，这让她感到心碎。「他这段时间一直被关在一个单间里，没有出去过，560天来他没有见过一棵树，也没有新鲜空气可以呼吸。」

她也表示自己获得了一份加拿大的法律意见书，确认司法部长拉梅蒂可以正式结束对孟晚舟的引渡程序。但她没有透露细节，拉梅蒂的办公室也没有回应。

纳吉布拉坚称自己的丈夫和迈克尔都是无辜的，是「这场地缘政治游戏中的棋子」。

加拿大盟友声援

加拿大总理特鲁多驳斥关于加拿大政府试图用孟晚舟换取两名被拘留者的建议，称这将削弱加拿大的价值观和司法体系。加拿大迄今只能要求盟友向北京施压，以释放被捕的加拿大人，但暂不考虑制裁。

美国国务卿蓬佩奥6月22日再次呼吁中国立即释放两名加拿大人，他说美国极为关注本案，并强调:「这些指控是出于政治动机，完全没有根据。」澳大利亚、英国、法国、德国、欧盟等国也就此事向中国施压，

特鲁多说:「我们在世界各地的盟友对加拿大人的困境极为关注，因为他们很清楚，有一天可能会轮到他们。」

他感谢盟友对北京被外界称为 「人质外交 」的做法 「大声疾呼」。他认为这两起案件显然与孟晚舟案有关联。

中国回应

康明凯和迈克尔在加拿大警方根据美国逮捕令拘留华为财务长孟晚舟后不久被捕，也在孟晚舟确定被引渡后正式起诉。这让此案一直被外界视为是北京的报复行动。但中国外交部在22日的例行记者会上否认。

中国外交部发言人赵立坚说:「孟晚舟事件同有关加拿大公民个案性质完全不同。」他批评加方在司法独立问题上「奉行双重标准」。

他重申加拿大公民涉嫌危害中国国家安全犯罪，被中方主管部门「依法逮捕和起诉」，「根本不存在所谓『任意』拘留」。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)