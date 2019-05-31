美加关系回暖 彭斯和特鲁多谈了什么?

美加一直是世界上盟国关系最密切的两个国家。不过美国总统特朗普去年在七国集团首脑会议上指责加拿大总理特鲁多「不诚实和软弱」，美加关系陷入低潮。这次美国副总统彭斯亲访，双边破冰意味浓厚。
(德国之声中文网) 美国副总统彭斯周四(5月30日)访问加拿大总理特鲁多。这次是特朗普政府高官首次正式访问加拿大。两人也就重要议题交流。
中国
彭斯和特鲁多讨论了与中国的关系，彭斯感谢加拿大坚持法治，拘留华为财务长暨创办人任正非之女－孟晚舟。彭斯在记者会上说：「我们认为华为不符合美国或世界各地爱好自由国家盟友的安全利益。」
他还表示，中国当局于12月10日抓获的两名加拿大人，显然是为了报复加拿大逮捕孟晚舟。他说特朗普政府已表达强烈关切，并强调会与加拿大站在同一阵线。彭斯提到，特朗普将于6月底在日本举行的20国集团会议上与中国国家主席习近平就此进行会谈。
加拿大在去年12月应美国要求逮捕孟晚舟，意外卷入中美贸易战。中国随后逮捕了两名加拿大男子并指控他们从事间谍活动，并切断了加拿大的主要对中出口商品。
《美墨加协议》 (USMCA)
彭斯表示，他将在今年夏天推动美国国会批准新的《美墨加协议》 (USMCA)。加拿大和墨西哥都表示已准备启动审批程序。
彭斯在渥太华与加拿大总理贾斯汀特鲁多会晤后，对民主党反对这项协议表示担忧。部份民主党议员表示，这项协议需要加强对新的劳工和环境标准的落实措施。
委内瑞拉
彭斯称瓜伊多为委内瑞拉的「合法总统」。加拿大也表示支持。彭斯说：「世人应该知道委内瑞拉人民正在遭受痛苦，美国和加拿大，这个半球和世界各国的国家应继续站在一起，直到委内瑞拉恢复自由。」
彭斯也说，美国政府和加拿大应该共同努力，让委内瑞拉总统马杜罗负起责任，批评古巴支持马杜罗政权并造成「恶劣影响」。然而特鲁多坚称，古巴仍然可以在委内瑞拉发挥积极作用。
夏立民/罗法 (综合报导)