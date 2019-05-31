美加关系回暖 彭斯和特鲁多谈了什么?

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯周四(5月30日)访问加拿大总理特鲁多。这次是特朗普政府高官首次正式访问加拿大。两人也就重要议题交流。

中国

彭斯和特鲁多讨论了与中国的关系，彭斯感谢加拿大坚持法治，拘留华为财务长暨创办人任正非之女－孟晚舟。彭斯在记者会上说：「我们认为华为不符合美国或世界各地爱好自由国家盟友的安全利益。」

他还表示，中国当局于12月10日抓获的两名加拿大人，显然是为了报复加拿大逮捕孟晚舟。他说特朗普政府已表达强烈关切，并强调会与加拿大站在同一阵线。彭斯提到，特朗普将于6月底在日本举行的20国集团会议上与中国国家主席习近平就此进行会谈。

加拿大在去年12月应美国要求逮捕孟晚舟，意外卷入中美贸易战。中国随后逮捕了两名加拿大男子并指控他们从事间谍活动，并切断了加拿大的主要对中出口商品。

《美墨加协议》 (USMCA)

彭斯表示，他将在今年夏天推动美国国会批准新的《美墨加协议》 (USMCA)。加拿大和墨西哥都表示已准备启动审批程序。

彭斯在渥太华与加拿大总理贾斯汀特鲁多会晤后，对民主党反对这项协议表示担忧。部份民主党议员表示，这项协议需要加强对新的劳工和环境标准的落实措施。

委内瑞拉

彭斯称瓜伊多为委内瑞拉的「合法总统」。加拿大也表示支持。彭斯说：「世人应该知道委内瑞拉人民正在遭受痛苦，美国和加拿大，这个半球和世界各国的国家应继续站在一起，直到委内瑞拉恢复自由。」

彭斯也说，美国政府和加拿大应该共同努力，让委内瑞拉总统马杜罗负起责任，批评古巴支持马杜罗政权并造成「恶劣影响」。然而特鲁多坚称，古巴仍然可以在委内瑞拉发挥积极作用。

夏立民/罗法 (综合报导)