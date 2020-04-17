 美力推解封 特朗普提议G7首脑见面谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美力推解封 特朗普提议G7首脑见面谈

G7国家，英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国轮流举办年度峰会，今年轮到美国。在新冠疫情全球死亡人数飙升超过32.5万人时，特朗普仍表示要举行实体峰会。

Coronakrise Macron und Trump haben gutes Gespräch ARCHIV (Imago-Images/M. Trammer)

一位匿名的白宫资深官员表示，特朗普与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周三上午在电话中讨论这件事。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (5月20日)表示，尽管新冠肺炎疫情未休，他考虑在戴维营接待世界各国领导人参加一年一度的七国集团峰会。

特朗普在推文中表示，美国正「过度回伟大的过程」，可能会在6月份举行实体的G7峰会，而不是像之前提议的那样通过视讯会议举行。

他说:「我正在考虑将7国集团会安排在相同或附近的日期，在华盛顿特区，传说中的戴维营举行。」他还说:「其他成员国也开始急起直追，对大家来说是很棒的现象，就是正常化！」

白宫新闻秘书麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)被问到，在普通公民不能从欧洲前往美国的情况下举行7国集团峰会是否合适。

她说：「美国正在重新开放......世界正在重新开放，让这些国家的领导人聚集在白宫，在我们面对疫情时，像往常一样继续进行商业活动，这是多么大的力量和乐观的表现。」

如果峰会召开，美国将要求将代表团人数缩减到最少，并减少非必要的活动。美国在未来几天内将做出最终决定，以确保有足够的时间为峰会做准备。

特朗普在3月时宣布，由于疫情的影响，取消G7实体会议，领导人将通过视讯进行会谈

但近日特朗普与民主党籍堪萨斯州州长凯利(Laura Kelly)和共和党籍阿肯色州州长哈钦森(Asa Hutchinson)会面讨论重启计划。两位州长赞扬美国政府扩大检测范围的做法。

另一方面，美国副总统彭斯则在佛罗里达州与旅游行业高管会面，并在一家最近重新开放的餐厅用餐。

也许是这样的气氛让特朗普感觉到美国已经准备好回归正常。目前哥伦比亚特区居家另将持续至6月8日。马里兰州则在上周开始放宽限制。

法德加回应

法国总统马克龙说，如果 健康状况许可，他会出席戴维营峰会。德国总理默克尔则表示：「无论7国集团峰会采取何种形式，不管是视讯会议还是其他形式，我肯定都会争取多边主义，这一点非常明确，无论是在7国集团还是20国集团，都是如此。」她强调会「静观其变」。

加拿大总理特鲁多称特朗普的想法很有趣，但他说，领导人需要更多的细节。他表示，7国集团领导人在6月举行会议很重要，这样就可以讨论疫情和如何恢复经济活动。

邹宗翰 (法新社、美联社)

相关内容

Donald Trump

特朗普唱独角戏 G7各国维护世卫 17.04.2020

新冠疫情全球大流行之际，美国总统特朗普向世卫开刀惹批评。G7多国表态支持世卫，甚至考虑对其增拨资源，令美国陷入孤立局面。

Coronavirus in Italien Cremona Patient in Krankenhaus

意大利病亡人数超越中国 G7元首转为视频会议 20.03.2020

意大利的新冠疫情持续飙升，周四意大利的病亡数字正式超越中国，成为全球新冠病毒死亡人数最多的国家。 同一天，美国与欧盟持续推出新的援助计划，希望能避免经济一蹶不振。

USA Donald Trump PK Coronavirus

特朗普伸援手助欧 世银吁各国勿限制物资出口 31.03.2020

面对不断攀升的新冠疫情，全球各国都面临医疗用具短缺的状况。 然而，美国总统特朗普周一却宣布已同意捐赠大量医疗物资给欧洲三国，还说此举让意大利总理非常开心。 与此同时，世界银行呼吁各国避免阻断重要医疗物资的全球流通。

广告

媒体看中国

Trump und Xi auf Bildschirm (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

德语媒体：美国“退群” 中国获利

因不满世卫组织对中国惟命是从，特朗普发出了停缴会费、甚至退出世卫的威胁。然而，这种以退群为威胁的国际博弈中，谁会是真正的受益者呢？  