 美力挺 台灣能恢復世衛大會觀察員地位？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美力挺 台灣能恢復世衛大會觀察員地位？

台灣在2009年到2016年間以觀察員身分受邀參與世衛大會，但2017年民進黨執政以來，北京因反對其兩岸政策使台灣未能與會。這次美國大動作通過法案要官員協助台灣恢復觀察員地位，北京會有什麼反應？

Schweiz Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus

世界衛生大會是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，美國最新立法中指示國務卿制定戰略，協助台灣恢復在其中的觀察員地位。

DW.COM

台湾国防部周三召开线上记者会表示，台湾本年度“汉光军演”将借镜俄乌战争启示，精进不对称作战、认知作战、资电作战等可恃战力的组建。

美国议员团访台一事继续发酵，解放军在台湾岛附近进行军事演习之后，台湾外交部也对此作出回应，指出相关武力威胁只会“吸引更多伙伴对民主台湾的支持”。该美国代表团随后也访问了日本，强调保持“自由开放的印太地区”的重要性。

台湾总统蔡英文会见到访的美国跨党派参、众议员访问团。访问团一成员表示：“美国如果抛弃台湾，会对全世界从本质上带来很坏的改变，未来谁会想当美国的盟友？”同日，解放军东部战区在台湾周边海空域进行多军兵种联合战备警巡及对海突击等科目演练。

美國重量級議員訪團週四晚間抵台。台灣總統府發布聲明稱，這次訪問顯示了美國兩黨的對台支持。與此同時，美國國安顧問蘇利文在談及俄烏戰爭與中國立場時，再次重申對台安全承諾。

（德國之聲中文網） 美國眾議院週三（4月27日）以425票對0票通過一項法案，呼籲國務院提交一份計劃，幫助台灣恢復其在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位。

法案去年8月在參議院通過，眾院通過後將送交白宮。路透社報導，美國國會助理表示，他們預計總統拜登將簽署該措施成為法律。

在敦促支持該法案時，民主黨代表康諾利（Gerry Connolly）讚揚了台灣新冠疫情防疫措施，指出儘管台灣有2350萬人口，但只有3萬7千個確診病例，並且在國際上分享專業知識和捐贈防護設備。

他說：「台灣的領導力和對全球衛生安全的貢獻表明，為什麼台灣應該成為大眾公共衛生對話的一部分。」

台灣駐美代表蕭美琴在第一時間發出感謝，強調「包容的」世衛組織在運作上「會更有效」。

美中再角力

第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開。除了美國表態支持，台灣方面也傳出會有相關行動。台灣三立新聞27日引用民進黨立委王定宇的說法表示，台灣衛福部長陳時中正評估是否參與場外會議，並可能到東歐國家進行「感恩之旅」。

在目前兩岸關係緊張下，美台方面的舉動都可能引起中國政府的強烈反應。北京在民進黨籍的總統蔡英文上台後，即已台灣政府不承認「九二共識」為由在會上反對台灣參與，世衛也至此未發出邀請函。

在美國的主導下，2021年5月，七大工業國集團（G7）外長會議曾表明支持臺灣參與世界衛生組織及世界衛生大會，但最後台灣依然未能與會。

而自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣提高警戒中國大陸來犯級別。這樣的擔憂也讓美國決定加強支持台灣，例如增加其對世衛組織等國際組織的參與，這也預期將是美中在國際舞台角力的戰場。

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

04.12.2021 SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 04: Jenny Sze, ED Registrar checks in with a patient at St Vincent's Hospital Emergency Department on December 04, 2021 in Sydney, Australia. Since the World Health Organisation declared a global pandemic on March 11, 2020 St Vincent's Hospital staff have been at the forefront of research and response to COVID-19 in Sydney, Australia, providing emergency care in specially designed COVID care wards including negative pressure bubbles (the bubble), facilitating vaccination hubs, virtual COVID care in the community, swab processing and outreach programs to treat the homeless, as well as inmates in correctional centres. To combat infection spread the hospital set up a separate COVID-19 section of the emergency department, utilising a newly built section of the hospital to have a Red (COVID-19) zone and a Green (general emergency zone). During the rise and spread of the Delta variant, some 774 people were treated as inpatients for COVID-19 while 731 people were cared for via St Vincent's virtual hospital program. Patients hospitalised due to COVID-19 often required increased staffing ratios per patient and stay on average over 14 days in hospital. Staff expect the demand for ongoing treatment will continue to grow as an estimated 30% of people who contract COVID-19 suffer persistent symptoms, known as 'long COVID'. As the COVID-19 pandemic enters a third year, St Vincent's frontline staff are comforted by Australia's high vaccination rate and prepared for what may come as new variants emerge. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

奥密克戎变种病毒已在全球造成50万人死亡 09.02.2022

世卫组织通报称，奥密克戎变种病毒被发现以来已经在全球范围内造成50万死亡病例。同时，今年全球抗击新冠疫情仍存在140亿欧元的资金缺口。

The headquarters of the World Health Organization (WHO) are pictured during the World Health Assembly (WHA) following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Geneva, Switzerland, May 18, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

台湾连续第5年未收到参与世卫大会的邀请 11.05.2021

第74届世界卫生大会（WHA）网上报名时间在昨天傍晚已截止，但是台湾并未在最后一刻收到世界卫生组织（WHO）的邀请，这也是WHO连续第5年未邀请台湾参与WHA。台湾行政院方面表示，“中国对台湾的打压无所不在”。

The logo of the World Health Organization is seen at the WHO headquarters in Geneva, Switzerland, Thursday, June 11, 2009. The World Health Organization held an emergency swine flu meeting Thursday and was likely to declare the first flu pandemic in 41 years as infections climbed in the United States, Europe, Australia, South America and elsewhere. (ddp images/AP Photo/Anja Niedringhaus)

种族歧视、滥权: WHO亚太区主任被员工匿名投诉 27.01.2022

数十名世界卫生组织雇员匿名上书，指控该组织西太平洋地区主任葛西健对员工使用种族歧视语言、滥用权力，并称他与日本政府分享抗疫有关的敏感信息。

广告

媒体看中国

China Frachtschiff-Stau vor Shanghai

德语媒体：中国封控影响可能超过俄乌战争

欧盟针对中国企业受到国家补贴而出台措施，南德意志报以赞赏的口气称赞继续开放、但不天真；《每日镜报》则因中国极其严厉的疫情控制政策，勾画悲观的世界经济发展前景。  