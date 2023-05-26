美副贸易代表：评估对华关税不会取决于贸易关系是否有突破

美国副贸易代表萨拉·比安奇向路透社表示，美国对是否保留对华关税的评估将采取分析的方法，拜登政府没有假设中美贸易关系会取得突破。中国商务部长王文涛近日在华盛顿会见了美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪。
（德国之声中文网）美国副贸易代表萨拉·比安奇(Sarah Bianchi)本周六表示，拜登政府并不认为美中贸易关系会取得突破，但会继续与中国进行不同层次的对话。她说："我们正在从分析的角度进行评估。并没有把与中国的贸易关系中的任何突破作为考虑的一部分。我们没有假设那会发生。"
负责监督美国贸易代表办公室（USTR）亚洲事务的比安奇说，USTR正在继续研究行业和利益相关者对关税的意见，并与美国商务部、财政部和其他机构协商，以确定哪些类别的关税具有战略意义，什么是经济上合理的。
在依据《1974年贸易法》第301条款进行调查，发现中国盗用美国的知识产权并胁迫美国公司转让敏感技术以开展业务之后，美国前总统特朗普在2018年和2019年对当时价值约为3700亿美元的数千种中国商品征收关税。
目前对华关税的范围包括对许多消费品征收7.5％的关税，对车辆、工业部件、半导体和其他电子产品征收25％的关税。实行关税豁免的主要类别包括手机、笔记本电脑和电子游戏机等等。
按照"301条款 "，在实施关税4年后将对此进行评估。评估从2022年5月开始。比安奇拒绝透露评估将何时完成，但表示，在2023年底前完成是 "合理的"。
2022年12月16日，美国贸易代表办公室宣布对中国输出美国的352项产品的关税豁免将延长9个月。这个期限将于今年9月30日到期。华盛顿的一些贸易专家认为，这个日子可能是关税评估的一个决定性的时间点。
自去年5月开始就对华关税进行评估以来，拜登政府的一些官员主张取消一些关税，以控制高通胀。
美国财政部长耶伦认为，取消"非战略性 "关税可以降低特定商品的成本，但贸易代表戴琪则认为，这些关税是对中国的 "重要杠杆"。
比安奇说，由于通货膨胀已经缓解，与关税相关的讨论已经平息。
5月25日，中国商务部部长王文涛在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见了美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）。这是拜登执政以来，中美官员在美国首都举行的第一次内阁级会晤，也是数月来，华盛顿和北京之间第一次内阁级交流。今年2月发生"间谍气球"事件后，中美关系不断恶化。
5月26日，中国商务部部长王文涛会见了美国贸易代表戴琪。中国商务部称，中国就美国对华经贸政策、经贸领域涉台问题印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。双方同意继续保持交流沟通。
比安奇5月27日表示，对全球经济来说，美国和中国保持健康的对话非常重要，即使两国存在分歧。她说："这是世界上最大的两个经济体，我们需要在不同层面上进行对话，即使对话是艰难的。"
（路透社等）
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