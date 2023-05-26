美副贸易代表：评估对华关税不会取决于贸易关系是否有突破

（德国之声中文网）美国副贸易代表萨拉·比安奇(Sarah Bianchi)本周六表示，拜登政府并不认为美中贸易关系会取得突破，但会继续与中国进行不同层次的对话。她说："我们正在从分析的角度进行评估。并没有把与中国的贸易关系中的任何突破作为考虑的一部分。我们没有假设那会发生。"

负责监督美国贸易代表办公室（USTR）亚洲事务的比安奇说，USTR正在继续研究行业和利益相关者对关税的意见，并与美国商务部、财政部和其他机构协商，以确定哪些类别的关税具有战略意义，什么是经济上合理的。

实施关税4年后的评估

在依据《1974年贸易法》第301条款进行调查，发现中国盗用美国的知识产权并胁迫美国公司转让敏感技术以开展业务之后，美国前总统特朗普在2018年和2019年对当时价值约为3700亿美元的数千种中国商品征收关税。

拜登会继续对华贸易战吗？

目前对华关税的范围包括对许多消费品征收7.5％的关税，对车辆、工业部件、半导体和其他电子产品征收25％的关税。实行关税豁免的主要类别包括手机、笔记本电脑和电子游戏机等等。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



比安奇：2023年底前完成评估是 "合理的"

按照"301条款 "，在实施关税4年后将对此进行评估。评估从2022年5月开始。比安奇拒绝透露评估将何时完成，但表示，在2023年底前完成是 "合理的"。

2022年12月16日，美国贸易代表办公室宣布对中国输出美国的352项产品的关税豁免将延长9个月。这个期限将于今年9月30日到期。华盛顿的一些贸易专家认为，这个日子可能是关税评估的一个决定性的时间点。

自去年5月开始就对华关税进行评估以来，拜登政府的一些官员主张取消一些关税，以控制高通胀。

美国财政部长耶伦认为，取消"非战略性 "关税可以降低特定商品的成本，但贸易代表戴琪则认为，这些关税是对中国的 "重要杠杆"。

比安奇说，由于通货膨胀已经缓解，与关税相关的讨论已经平息。

美中数月来首次举行内阁级会晤

5月25日，中国商务部部长王文涛在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见了美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）。这是拜登执政以来，中美官员在美国首都举行的第一次内阁级会晤，也是数月来，华盛顿和北京之间第一次内阁级交流。今年2月发生"间谍气球"事件后，中美关系不断恶化。

中国商务部部长王文涛

5月26日，中国商务部部长王文涛会见了美国贸易代表戴琪。中国商务部称，中国就美国对华经贸政策、经贸领域涉台问题印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。双方同意继续保持交流沟通。

比安奇5月27日表示，对全球经济来说，美国和中国保持健康的对话非常重要，即使两国存在分歧。她说："这是世界上最大的两个经济体，我们需要在不同层面上进行对话，即使对话是艰难的。"

（路透社等）

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