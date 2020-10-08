美副总统辩论登场 哈里斯与彭斯激辩

(德国之圣中文网) 美国10月7日举行了2020年总统大选的第一场副总统办论。共和党的副总统候选人彭斯 (Mike Pence) 与代表民主党参选的加州参议员哈里斯（Kamala Harris，又译贺锦丽）针对特朗普政府的防疫成效展开激烈攻防。

路透社报导，与上周的第一场总统辩论相比，两位副总统候选人在周三的辩论中，将焦点专注於各项政策。哈里斯不断就医疗保险丶经济丶气候变迁与外交政策等议题抨击特朗普政府。彭斯则是努力的维护共和党政府过去四年的政绩。

哈里斯在辩论开始时说：「美国人民见证了这个国家史上最失败的政府。」彭斯在回应中极力捍卫特朗普政府在防范新冠疫情上做出的努力，包含特朗普在今年一月底决定不让中国来的游客入境美国。

彭斯说：「我希望美国人民能够明白，特朗普总统从上任第一天便把美国人民的健康作为他执政的优先考量。」

两名候选人在辩论现场相隔3.6公尺的距离，并由玻璃隔板隔着。贺锦丽在辩论中，不断对特朗普政府的诸多政策展开攻势。

路透社分析，哈里斯与彭斯两人都寄望藉由这次总统大选，在各自的政党中占有重要的领导位置，两人也都被视为未来可能的总统候选人。路透社的美国全国民调显示，目前拜登领先特朗普约12%。

然而，民调也显示在一些重要的摇摆州，特朗普与拜登的差距其实并不大。不过，路透社周三最新的民调显示拜登在佛罗里达州已些微领先特朗普。

税务之战

哈里斯也引述《纽约时报》报导提到特朗普在总统任内，有几年只付了750美元的个人所得税。哈里斯说：「当我首次听到特朗普只付了750美元的所得税时，我心想『报导说的应该是75万美元吧？』但结果却是750美元。」

彭斯意图转移辩论的焦点，将发言重点放在经济与美国的税务政策。他说：「如果拜登胜选，他将在上任第一天就提高你的税额。」但哈里斯立即重申，拜登发誓不对年收入在40万美元以下的美国人提高税收。

此外，彭斯还称拜登会禁止水力压裂获取能源，并全面执行由部分民主党人士所提出的「绿色新政」。然而，拜登在副总统辩论之前，便多次公开表示他不会禁止水力压裂的工程，也不会全面接纳并执行「绿色新政」。

新冠疫情

新冠疫情以及疫情为美国经济带来的负面冲击也成为辩论焦点之一。当主持人问到关於新冠疫苗的问题时，哈里斯表示她只会相信科学家所说的话，而不会相信特朗普所做出的承诺。她说：「如果医生建议我们施打疫苗，我会第一个排队接受疫苗注射。但如果特朗普叫我们打疫苗，我不会施打疫苗。」她也批评特朗普意图在疫情高峰废除奥巴马任内通过的《患者保护与平价医疗法案》。

彭斯则藉此抨击哈里斯，称她的说法是在降低美国社会大众对於疫苗研发的信心指数。他说：「我认为她的说法完全不合情理。妳应该停止用政治玩弄美国人民的性命。」

种族议题

此外，哈里斯还针对种族议题抨击彭斯，批评特朗普在上周的总统辩论中，拒绝谴责白人至上主义者。彭斯则指责媒体将特朗普的发言「移花接木」，并强调特朗普多次公开谴责种族歧视者。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)