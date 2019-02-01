美副总统明确"站队" 要求马杜罗下台

美国副总统彭斯在迈阿密会见委内瑞拉流亡人士时说："现在是结束马杜罗暴政的时候了"，他在讲话中还表示，左翼民族主义者的统治必须"结束--现在就结束"。与此同时，一些欧洲国家对马杜罗下的"最后通牒"将在周日到期。
（德国之声中文网）美国副总统彭斯在讲话时说："现在不是对话的时侯，而是采取行动时的时侯。"所有选项都摆到了桌面上。美国国家安全顾问博顿(John Bolton)发推文称，美国随时准备向委内瑞拉人民提供医药用品、保健药品等援助。
宣布自己为"临时总统"的瓜伊多（Juan Guaidó）呼吁支持者周六走上街头，参加委内瑞拉"史上最大游行活动"。此外，委内瑞拉人的聚居地美国、西班牙、秘鲁、墨西哥和阿根廷预计当天也会举行示威。
1月23日瓜伊多宣布自己为"临时总统"，公开向总统马杜罗发出挑战。目前瓜伊多依然拥有军队的支持。不过马杜罗正尝试拉拢军方，承诺士兵，如果支持他将会免受责罚。
瓜伊多现在希望能够在国际社会获得更多支持。在美国和一些拉丁美洲国家承认他是临时总统后，这个盟友圈可能会在周末扩大。几个欧洲国家的最后通牒截止到本周日（2月3日）。英国、德国、法国、西班牙、葡萄牙、荷兰和比利时也对马杜罗下了最后通牒，如果马杜罗在这个期间之内不重新举行选举，就会转而承认瓜伊多。但是，马杜罗拒绝照着欧盟的"最后通牒"行动，他认为瓜伊多自行宣布就任"临时总统"已经违反宪法，也认为欧盟的这个要求是"傲慢的行为"。
欧盟内部意见不一
尽管做出了巨大的努力，但到目前为止，欧盟所有成员国尚无法达成意见统一。德国总理默克尔也发出警告，委内瑞拉的情势可能因此会变得更为严峻。她说，人们希望"为确保紧张局势不会升级做出一份贡献"，委内瑞拉民众也要能够维护自己的权利："我们认为，只有通过选举这个方式才能确保这一点"。
文木/任琛 (路透社，法新社，德新社）