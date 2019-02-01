 美副总统明确″站队″ 要求马杜罗下台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2019

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时政风云

美副总统明确"站队" 要求马杜罗下台

美国副总统彭斯在迈阿密会见委内瑞拉流亡人士时说："现在是结束马杜罗暴政的时候了"，他在讲话中还表示，左翼民族主义者的统治必须"结束--现在就结束"。与此同时，一些欧洲国家对马杜罗下的"最后通牒"将在周日到期。

Vizepräsident Mike Pence spricht im Rahmen einer Diskussionsrunde über die politische Krise in Venezuela (picture-alliance/AP/B. Anderson)

美国副总统彭斯资料图片

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“临时总统”瓜伊多称，现仍掌握实权的社会主义领导人马杜罗的特别行动部队（FAES）威胁他的家人。警方则宣称他的指控“完全错误”。 (01.02.2019)

随着委内瑞拉权力斗争不断激化，马杜罗总统首次表达了同反对派展开谈判的意愿以及提前举行议会选举的可能性。不过，与此同时，他再度对反对派领导人瓜伊多予以抨击。 (30.01.2019)

在瓜伊多宣布就任代理总统一週后, 他的支持者再次走上街头，要求马杜罗下台。虽然马杜罗仍然不甘示弱，但是国际社会施加的压力越来越大。 (31.01.2019)

（德国之声中文网）美国副总统彭斯在讲话时说："现在不是对话的时侯，而是采取行动时的时侯。"所有选项都摆到了桌面上。美国国家安全顾问博顿(John Bolton)发推文称，美国随时准备向委内瑞拉人民提供医药用品、保健药品等援助。

宣布自己为"临时总统"的瓜伊多（Juan Guaidó）呼吁支持者周六走上街头，参加委内瑞拉"史上最大游行活动"。此外，委内瑞拉人的聚居地美国、西班牙、秘鲁、墨西哥和阿根廷预计当天也会举行示威。

1月23日瓜伊多宣布自己为"临时总统"，公开向总统马杜罗发出挑战。目前瓜伊多依然拥有军队的支持。不过马杜罗正尝试拉拢军方，承诺士兵，如果支持他将会免受责罚。

瓜伊多现在希望能够在国际社会获得更多支持。在美国和一些拉丁美洲国家承认他是临时总统后，这个盟友圈可能会在周末扩大。几个欧洲国家的最后通牒截止到本周日（2月3日）。英国、德国、法国、西班牙、葡萄牙、荷兰和比利时也对马杜罗下了最后通牒，如果马杜罗在这个期间之内不重新举行选举，就会转而承认瓜伊多。但是，马杜罗拒绝照着欧盟的"最后通牒"行动，他认为瓜伊多自行宣布就任"临时总统"已经违反宪法，也认为欧盟的这个要求是"傲慢的行为"。

  • Menschen in Caracas, Venezuela, durchsuchen Müllsäcke nach Lebensmitteln (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    在垃圾箱中寻找食物

    在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

  • Eine Frau in Caracas vor einem fast leeren Kühlschrank (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    空荡荡的冰箱和食品柜

    委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

  • Eine Wand in Caracas mit Graffitis, unter anderem mit den Schriftzügen Hunger und Dictadura (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    到处是饥荒

    有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

  • Mneschen drängen sich vor einer Lebensmittelausgabe in Caracas (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    援助组织难以招架

    虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

  • Männer in Caracas stehen Schlange vor einer Lebensmittelausgabe (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    为获取一点点粮油排长队

    哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

  • Hunger in Venezuela (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    对新一轮难民危机的担忧

    去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。


欧盟内部意见不一

尽管做出了巨大的努力，但到目前为止，欧盟所有成员国尚无法达成意见统一。德国总理默克尔也发出警告，委内瑞拉的情势可能因此会变得更为严峻。她说，人们希望"为确保紧张局势不会升级做出一份贡献"，委内瑞拉民众也要能够维护自己的权利："我们认为，只有通过选举这个方式才能确保这一点"。

 

文木/任琛 (路透社，法新社，德新社）

 

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贫困交加的委内瑞拉人

委内瑞拉持续不断的政治和经济危机导致该国居民生活在水深火热之中。人们为购买较便宜的食品需要排队数小时，甚至在垃圾中寻找能够充饥的食物。 (29.11.2017)  

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