美副总统明确"站队" 要求马杜罗下台

（德国之声中文网）美国副总统彭斯在讲话时说："现在不是对话的时侯，而是采取行动时的时侯。"所有选项都摆到了桌面上。美国国家安全顾问博顿(John Bolton)发推文称，美国随时准备向委内瑞拉人民提供医药用品、保健药品等援助。

宣布自己为"临时总统"的瓜伊多（Juan Guaidó）呼吁支持者周六走上街头，参加委内瑞拉"史上最大游行活动"。此外，委内瑞拉人的聚居地美国、西班牙、秘鲁、墨西哥和阿根廷预计当天也会举行示威。

1月23日瓜伊多宣布自己为"临时总统"，公开向总统马杜罗发出挑战。目前瓜伊多依然拥有军队的支持。不过马杜罗正尝试拉拢军方，承诺士兵，如果支持他将会免受责罚。

瓜伊多现在希望能够在国际社会获得更多支持。在美国和一些拉丁美洲国家承认他是临时总统后，这个盟友圈可能会在周末扩大。几个欧洲国家的最后通牒截止到本周日（2月3日）。英国、德国、法国、西班牙、葡萄牙、荷兰和比利时也对马杜罗下了最后通牒，如果马杜罗在这个期间之内不重新举行选举，就会转而承认瓜伊多。但是，马杜罗拒绝照着欧盟的"最后通牒"行动，他认为瓜伊多自行宣布就任"临时总统"已经违反宪法，也认为欧盟的这个要求是"傲慢的行为"。

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



欧盟内部意见不一

尽管做出了巨大的努力，但到目前为止，欧盟所有成员国尚无法达成意见统一。德国总理默克尔也发出警告，委内瑞拉的情势可能因此会变得更为严峻。她说，人们希望"为确保紧张局势不会升级做出一份贡献"，委内瑞拉民众也要能够维护自己的权利："我们认为，只有通过选举这个方式才能确保这一点"。

文木/任琛 (路透社，法新社，德新社）