美副总统批中国压迫 长远期盼共创繁荣

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯(Mike Pence)在10月24日在智库威尔逊中心(Wilson Center)主讲中国议题，再度展现其鹰派立场。

去年，彭斯强调特朗普一改以前美国对待中国的方式，将开始采取强硬反制措施，保护美国免于中国的压迫。今年，虽然彭斯一样面面俱到的批评了中国在过去一年在国际社会上的诸多威胁与压迫，但是语气却比去年稍微温和。

他直指中国在去年一年当中，从未采取重大措施改善中美经济关系，尤其是在双方大致谈妥的最后关头，突然撤回150页的协议。但他仍希望第一阶段协议能够顺利在智利举行的APEC会议上签署。

彭斯认为特朗普是在中美关系中推进美国利益，坚持着美国自由民主的价值，希望中国变得更好。

他说: 「美国人希望中国人可以过得更好。但是在达到那个目的之前，我们必须面对的是现在的中国，而不是我们想象中的、或是愿望中的中国。」

他也强调特朗普不会放弃和中国的关系: 「有时人们会问，特朗普是想要跟中国脱钩吗? 答案肯定是『不』。美国寻求跟中国的合作，也希望中国更融入到广大的世界当中，但是这个合作的方式必须符合公平、互相尊重、以及国际经贸原则。」

彭斯还引用自己听到关于习近平的传闻，来彰显美国的意志: 「我听说习近平在被提拔为总书记之后不久，曾经在一个非公开场合说，中国必须有意识的为两大社会体制之间，所有面向的长远合作及对抗做准备。他在当时也告诉他的同僚，切勿低估西方世界的韧性。他的话语当中潜藏着智慧。中国永远不会低估热爱自由的美国人怀有的韧性，也不会低估美国总统特朗普的决心。」

鉴于中美贸易谈判代表将在周五(10月25日)通电话，进行与贸易谈判有关的安排，彭斯重申美国抱持着开放的态度面对中国，希望改善与中国的关系，共创和平繁荣的未来。他呼吁北京除了言辞上表达善意，更应该积极采取行动。

演讲重点摘要

去年，美国副总统彭斯在哈德逊研究所发表演讲批评中国，果断的展现鹰派立场。早前传闻彭斯将在六四天安门事件周年再度就中国问题演说，但是却一再延期，直到10月24日才登上讲台。

由于两次演说大约相隔一年，彭斯的演说广泛涵盖了过去一年当中的重大议题，也纷纷表达了美国的立场。

1. 知识产权: 知识产权盗窃问题一直是中美贸易谈判的核心项目之一。彭斯在演讲的一开始用相当的篇幅叙述了美国在与中国交流的经验当中，蒙受了巨大的知识产权方面的损失。他列举今年三月，特斯拉一名工程师窃取30万份公司挡案跳槽到中国的自驾车公司任职。另外在今年七月，联邦调查局宣称所侦办的1000件知识产权盗窃案中多数与中国有关。彭斯再度强调美国因此蒙受数百亿的巨大损失。

2. 香港: 彭斯说，美国对于香港确实撤回《逃犯条例》的决定感到十分欣慰。他保证美国在日后仍然会持续要求中国自制、尊重香港人以及遵守曾经对香港许下的承诺。他告诉香港人，美国受到香港的启发，将与香港人站在一起，也呼吁香港人坚持非暴力抗议的路线。他也再度强调香港议题与贸易协定的不可分割: 「特朗普曾经说过，如果当局最后用暴力对付香港示威者，我们与中国达成贸易协议会十分困难。」

3. 监控与审查: 彭斯在2018年的演说当中已经提到过中国的监控技术，这次也详述了过去一年中国在政府审查方面的发展。他说:「中国共产党在打造一个全球前所未见的监督政府，在至高点架设数亿个监视录像器。 少数族裔必须在检查哨依警方要求留下血液检体、指纹、声音纪录、不同角度的大头照，甚至虹膜扫描。」甚至是在美国企业的协助下，将监控设备部署在新疆等地方，或是出口到非洲、拉丁美洲、中东等国家。

4. NBA: 近日，美国职篮联盟(NBA)休士顿火箭队总经理因为发表推文支持香港，导致NBA遭到中国抵制。彭斯说: 「明星球员和经理以往都能够自由的批评美国，但是遇到中国人民的权利时，却默不作声，靠拢中国共产党而压抑言论自由。」彭斯也批评NBA的做法「简直就像是被极权政府拥有的分公司.....号称进步的企业文化居然有意忽视侵犯人权的行为，这不是进步，而是压迫。」

5. 台湾: 在过去一年当中，延续着前一年的趋势，原本与中华民国建交的两个国家转而与中华人民共和国建交。彭斯批评中国在过去一年用金钱诱使两国与台湾断交，借此对台湾的民主施压。他说，美国将始终相信台湾拥抱民主，为全体华人指出一条较好的道路。彭斯奉劝国际社会永远不该忘记与台湾交流不会威胁到和平，而是会保卫台湾及整个区域的和平。

罗法/杨威廉 (综合报导)