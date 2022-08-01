美副國務卿訪索羅門 總理缺席活動「冷落」美方？

（德國之聲中文網）美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）日前在索羅門出席一場二戰關鍵戰役的紀念儀式，但索羅門總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）卻沒有出席。根據路透社報導，謝爾曼（Wendy Sherman）週一（8月8日）表示，索加瓦雷缺席「錯過了一個真正的機會」。索國媒體則質疑，謝爾曼似乎在索羅門受到「冷落」。

美國副國務卿謝爾曼和美國駐澳大利亞大使肯尼迪（Caroline Kennedy）為紀念二戰的瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80週年訪問索羅門群島。

根據《索羅門星報》（Solomon Star）報導，索加瓦雷週日（7日）原本要在謝爾曼、以及來自日本、澳大利亞與新西蘭等政要出席的紀念儀式中發表演說，但他並沒有現身。

路透社報導指出，謝爾曼稍晚向記者表示，她對索加瓦雷錯失美國與索羅門打造一個新夥伴關係的大好機會感到遺憾。她說：「我認為他錯過了一個真正的機會，來紀念80年前彼此緊密的關係，讓索羅門群島今日得以自由。」

對此，索加瓦雷的辦公室沒有回應路透社的置評請求。不過，索加瓦雷透過《索羅門星報》發聲明否認冷落謝爾曼，強調在為期三天的紀念活動中，政府的部長級代表都有出席。聲明指出，「受到冷落的說法具有誤導性，而且對此類活動所適用的協議缺乏瞭解。」

對抗中國在南太平洋勢力

英國《衛報》報導，謝爾曼和肯尼迪出訪索羅門群島，正值華盛頓尋求恢復其在南太平洋的影響力，以對抗中國在該地區日益增長的影響力。

索加瓦雷在今年4月與中國簽署了一項有爭議的安全協議，引發了美國和澳大利亞的巨大關注，擔心中國可能會在澳大利亞東北岸2000公里範圍內建立中國海軍基地，增加其軍事存在。不只澳大利亞與新西蘭，美軍在西太平洋的關島軍事基地也可能將受影響。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在7月舉行的太平洋島國論壇領導人峰會與索國總理會談，席間索國總理強調「中國不會在索羅門建立軍事基地」。

索國總理表示，中索安全協議草案內容涵蓋了中國警察、武警和軍隊在社會秩序、災難應對、保護中國人員和索羅門群島重大項目的安全方面，提供索羅門群島的援助。

美聯社報導，索加瓦雷與謝爾曼雖然沒有在紀念活動上碰面，但儀式結束後，兩人展開了「廣泛的會談」。謝爾曼稱，索加瓦雷在會談時反覆保證「不會有中國基地」。她說：「在這種情況下，我們都將非常仔細地觀察這裡發生的一切。這是相當關鍵的」。

中國在太平洋地區日益增長的影響力，也令美國承諾重新開放在索羅門首都的霍尼亞拉大使館，該大使館在1993年被關閉。另外，華盛頓還承諾在湯加和基里巴斯開設大使館，這兩個國家與索羅門群島一樣，皆與台灣斷交轉而效忠北京。

路透社週日（7日）報導，謝爾曼在地緣政治日益緊張的情況下，對太平洋國家進行這趟訪問時表示，湯加應該決定自己的未來，而不是中國或任何其他國家來決定。

紀念儀式意外插曲

一名據稱「患有精神疾病」的男子週一（8日）在索羅門群島的二戰紀念儀式上鬧場，手持剪刀襲擊一名日本海上自衛隊成員，造成人員受傷。這名滋事男子隨即遭到軍人及群眾制伏。

日本駐索羅門群島大使館發言人告訴路透社，受害者是日本海上自衛隊成員，頸部被刺傷，當場接受美軍醫務人員治療，縫了兩針，目前情況良好。

索國警方在一份聲明中說，這名男子來自附近社區，精神狀態不穩定。警方在事發後介入並將人拘留，紀念儀式則在短暫暫停後繼續進行。

（路透社、美聯社、《衛報》等）

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