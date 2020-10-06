美副国务卿访印度 重申强化美印关系

(德国之声中文网) 美国副国务卿比根 (Stephen Biegun) 10月12日在印度首都新德里一场会议的演说中强调，中国是印太地区的一个明显的势力威胁，并表示华府希望能够协助印度拓展其在印太地区的利益。

比根说，美国正在寻找能在印太地区协助印度的方式，但同时美国也不希望影响到印度在该地区长久以来所拥有的战略自主。他表示：「印度一直以来都拥有相当强的战略自主，我们尊重印度的战略自主权，所以美国不希望改变这些传统。我们希望能找出方法协助他们，以及强化印度捍卫主权跟民主的能力。我们也希望在印太地区帮印度拓展其利益。」

上周，美国国务卿蓬佩奥与印度丶日本与澳大利亚的外长在日本首都东京进行会议，而这四国也是印太地区的「四国联盟」的成员。「四国联盟」主要是为了对抗中国在南海丶东海丶台湾海峡与中印边境不断扩张的军事行动，而组成的新组织。

此前，蓬佩奥曾说中国不断在印太地区扩张其势力，这也让「四国联盟」成员在印太地区的合作更为重要，因为这四国应该保护印太地区的人民，让他们免於中国的剥削丶贪腐与压迫。

美国副国务卿比根12日表示，美国政府已加强对印度的军售以及与印度分享战略情报。他说：「美国仍能贡献更多，包含强化印度的防御能力，以及推动双方的军事互通性。当然，当我们朝这个方向努力时，我们也必须意识到这个区域最大的势力威胁，也就是中国。」

比根说，「四国联盟」是因为共享利益，而非具约束力的义务才决定合作。他强调，「四国联盟」也不会排斥让其他国家加入。他说：「任何国家如果在追求，并希望能实践一个开放自由的印太地区的话，我们都非常欢迎他们加入『四国联盟』。」

比根此行将替美国国务卿蓬佩奥与美国国防部长埃斯伯 (Mark Esper) 与印度外长及国防部长本月稍晚将举行的双边会谈做准备。

杨威廉/张慈 (美联社、法新社)

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