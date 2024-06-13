美副国务卿：相信北京集中精力搞经济、想稳定对美关系

美国副国务卿坎贝尔表示，美国相信中国目前主要的焦点是在经济上，并且北京决心致力于稳定与美国的双边关系。

（德国之声中文网）坎贝尔（Kurt Campbell）周三（6月12日）在华盛顿智库史汀生中心（Stimson Center）表示，中国需要向投资者等方面确保，该国在经济上有所规划，不会寻求制造摩擦，以致发生不可预测的危险激化。

"对中国而言，采取某些步骤而不伤及本国经济很难"，坎贝尔说。"我认为，我们现在认为，对习近平主席而言，经济表现目前是中心事务。"

坎贝尔是在回应有关中国在印太向美国盟友伙伴加大施压时作出上述表态的。北京与马尼拉在南中国海因主权争议多次发生船只擦撞。此外，北京在台湾周边的军事活动也增加。

美中关系降至数十年来最低点后，两国采取步骤恢复高级别外交，但严重分歧仍然存在，包括中国对俄罗斯在乌克兰战争的支持，以及担忧北京可能对台湾采取与莫斯科对基辅类似的行动。

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坎贝尔谈到与中国对话的努力时说："希望是，我们能解决某些维系全球经济而不违背国家安全的必要问题。"

"最终，这需要加强、扩展谨慎的共生，这是我们面临外交挑战的实质。这是美国外交政策史上最艰难的挑战之一。"

坎贝尔表示，他相信中国对于朝鲜加强与俄罗斯关系感到焦虑，而华盛顿担忧的则是，莫斯科从平壤获得导弹、火炮后给出的回报是什么。"是硬通货？是能源？是提高核弹和导弹的能力？我们不知道，但对此感到忧虑。"

就中国向菲律宾施压，坎贝尔表示，东盟应就"在明显属于菲律宾的海域受到的挑衅发出明确无误的关切信号"。本周一，坎贝尔在华盛顿与东盟十国秘书长高金华（Kao Kim Hourn）举行了会晤。

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（路透社）

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