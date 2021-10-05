 美副国务卿：“已做好与中国激烈竞争的准备” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2021

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时政风云

美副国务卿：“已做好与中国激烈竞争的准备”

美国副国务卿舍曼本周出访印度，她在参加印度思想峰会时表示，美国会在符合美国利益的情况下与中国合作，但在美国或伙伴的利益受到损害时将挑战中国。她也强调，经济胁迫不是建立一个强大国际经济的途径。

Japan Tokio | US Vizeaußenministerin Wendy Sherman

（德国之声中文网）美国国务院常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）10月5日至10月7日访问印度，期间在德里与印度外交部次长席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）会晤并出席美印工商理事会（USIBC）举办的印度思想峰会（India Ideas Summit）。

美国国务院周三发布新闻稿指出，舍曼和席林格拉在会晤时谈及了迫切的区域和全球安全议题，包括阿富汗、伊朗、俄罗斯和中国。舍曼重申了美国对印度国家安全的承诺。双方也表达对维护民主和人权的共同承诺，并就面对全球挑战应持续密切合作达成一致。

印度英文媒体《今日印度》（India Today）报道，舍曼在出席USIBC峰会时表示，美国将在符合美国利益的情况下与中国合作，但在损害华盛顿及其盟国利益或威胁国际秩序时，美国将对北京发起挑战。

"我们建立了强大的印太联盟和伙伴关系网络，这都是基于国际秩序，我们拥有共同利益。"

"对于中国，我们的态度很明确，我们做好竞争准备，而且是激烈竞争，但我们希望有一个公平的竞争环境......我们会在应该竞争的地方与中国竞争，在符合我们利益的地方与中国合作。我确信对印度来说也是如此。"

报道还引述舍曼称："我们会在必要的方面挑战中国--当它损害我们的利益，以及我们的伙伴和盟友的利益，或威胁到基于规则的国际秩序时。"她补充道，在这点上美国和印度"志同道合"。

"经济胁迫不是全球繁荣途径"

舍曼在德里以视频形式参与这场年会时表示，美方不要求其他国家在美中之间选边站，但要各国明白，"经济胁迫不是建立一个强大国际经济、全球繁荣、和平及安全的途径。"

今年稍早之前，舍曼也曾访问中国。《印度斯坦时报》在报道中特别指出，舍曼是拜登政府上任以来访华的最高层级官员；另一方面，美国先后派出国务卿布林肯及国防部长奥斯汀访问印度，继气候问题特使克里访印后，舍曼也出访该国。

该报引述一同与会的外交部次长席林格拉表示，印度认为与美国的关系"极为重要"，不仅是为了两国利益，也是为了"确保一个自由、开放、包容和繁荣的印太地区，以及和平繁荣的世界"。

席林格拉在峰会上畅谈美印正在进行的各方面合作，并点出近期双方的高层级会晤，例如印度总理莫迪与美国拜登的首次面对面会晤，以及共同参与了四方安全对话（Quad）。他也提及双方在对抗新冠疫情、气候变迁等领域的合作，强调印度决心遵守在《巴黎协定》中的承诺。

舍曼周三还与印度国安顾问多瓦尔（Ajit Doval）和外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）会面。未来数周，美印还将举行一系列关键会议，包括国防政策小组、经济和金融伙伴关系对话、贸易政策论坛、2+2部长级会议等。

(今日印度、印度斯坦时报)

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