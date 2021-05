美剧Friends “老友记”催泪回归

(德国之声中文网)1994年9月22日,当莫妮卡(Monica)、瑞秋(Rachel)、菲比(Phoebe)、钱德勒(Chandler)、罗斯(Ross)和乔伊(Joey)第一次在虚构的纽约咖啡馆 "Central Perk "的橙色沙发上就座时,没有人想到这个系列剧有一天会取得如此令人崇拜的地位。这部情景喜剧迅速征服了世界各地的粉丝--因此今天几乎每个三十多岁的人都知道这六个角色的悲欢起伏。死忠粉甚至可以重复整段对白,在他们的柜子里有包含所有236集的DVD收藏,每年都会再次观看这个10季的长篇大作。“老友记”有什么特别之处,为什么它有这么多的追随者?一位铁杆粉丝试图进行公平公正的分析。

剧情内容当时非常超前

那么成功的秘诀是什么呢?在1990年代,电视上有那么多的情景喜剧,有类似的背景和可比的故事情节。是什么将《拖家带口》(Married With Children)、《欢乐满屋》(Full house)和《超级保姆》(The Nanny)与《老友记》区分开来?

在当时,这个美国经典情景剧的思想是进步的,没有使用通常的陈词滥调,而这些陈词滥调让其它情景喜剧得到了他们想要的关注。在这方面,《老友记》是革命性的,它不仅仅是一个单纯的情景喜剧——而是一种流行文化。

为了证明这一点,这里有几个例子:罗斯的第一任妻子处于同性恋关系中,这一事实从一开始就被认为是理所应当。总的来说,该系列中的女性被赋予了强烈的性格特征——例如,莫妮卡开始了自己的餐饮业,菲比在母亲自杀后,从小就非常独立。

瑞秋起初非常被宠爱,靠父母的钱生活,但在剧情发展的过程中,她也学会了在工作中坚持自己的观点,并在职业阶梯上不断攀升。对于20世纪90年代,当女权主义还没有喊得那么响亮和成为主流的时候,这是一种相当进步的叙述。正如钱德勒所说,还能更进步点吗?(Could it be more progressive?)因此,《老友记》探讨了当时社会很少接受的问题,或者在媒体中没有出现的问题:单身母亲、共同抚养孩子的同性恋妇女、代孕和收养,以及与男性气质斗争的男人。

这只小猴子是罗斯的宠物 你还记得它叫什么吗?....................................................................(Marcel)

来自年轻一代的批评声音

但是,在粉丝们高兴地庆祝该剧进步性的同时,批评的声音也出来了。尤其是被称为Z世代的千禧一代,正在大声地批评这部情景喜剧。一些观众认为乔伊的搭讪台词“你怎么样?”(How you doin?)是性别歧视和敌对女性。当莫妮卡肥胖时,对她的插科打诨也会遭到不理解。当然,该剧所体现的理想中的外在美标准可以受到批评——身体自爱(Bodypositivity)这个话题当时还没有被《老友记》的制作者所关注,因此一些插科打诨的事情就会出现在他们的对白中。

所有主要人物都是白人的事实也让一些观众无法接受,尽管有几个配角,如罗斯的两个女友,分别是亚洲人和黑人。

因此,对于千禧一代来说,这个剧还不够深刻,但当年的哪部剧甚至能达到今天的评判标准?将一个系列作品从其文化时间背景中剥离出来,用今天的政治正确标准来衡量它是否准确,是值得商榷的。

对珍妮弗-安妮斯顿来说,瑞秋-格林(Rachel Green)这个角色是她的重大突破。

“老友”们未来如何?

虽然该系列于2004年结束,但其受欢迎程度仍未消失。《老友记》的成功概念被多次复制,并被认为是其它知名剧集的基础,如《老爸老妈的浪漫史》(How I met your mother)或《生活大爆炸》(Big Bang Theory)。5月27日,HBO Max(在德国名为Sky)播放了期待已久的《老友记重逢》。这是一个特别节目,六个朋友重新聚在一起,回忆过去的日子。到目前为止泄露的信息不多,预告片让人很期待,泪点也不少。而演员们呢?兴奋!詹妮弗-安妮斯顿(Jennifer Aniston)说,这感觉就像一个家庭团聚。"我没有姐妹。这就是我的姐妹们",这位女演员在提到她的两位合作演员时说。“当我们聚在一起时,感觉时间从未过去,这很有趣”,扮演乔伊的马特-勒布朗(Matt LeBlanc)说。“我们从结束的地方继续开始”。

实际上,《老友记》的这几位从未离开,他们只是“暂时分手”(on a break)。

