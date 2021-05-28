美剧Friends “老友记”催泪回归

（德国之声中文网）1994年9月22日，当莫妮卡（Monica）、瑞秋（Rachel）、菲比（Phoebe）、钱德勒（Chandler）、罗斯（Ross）和乔伊（Joey）第一次在虚构的纽约咖啡馆 "Central Perk "的橙色沙发上就座时，没有人想到这个系列剧有一天会取得如此令人崇拜的地位。这部情景喜剧迅速征服了世界各地的粉丝--因此今天几乎每个三十多岁的人都知道这六个角色的悲欢起伏。死忠粉甚至可以重复整段对白，在他们的柜子里有包含所有236集的DVD收藏，每年都会再次观看这个10季的长篇大作。“老友记”有什么特别之处，为什么它有这么多的追随者？一位铁杆粉丝试图进行公平公正的分析。

剧情内容当时非常超前

那么成功的秘诀是什么呢？在1990年代，电视上有那么多的情景喜剧，有类似的背景和可比的故事情节。是什么将《拖家带口》（Married With Children）、《欢乐满屋》（Full house）和《超级保姆》（The Nanny）与《老友记》区分开来？

在当时，这个美国经典情景剧的思想是进步的，没有使用通常的陈词滥调，而这些陈词滥调让其它情景喜剧得到了他们想要的关注。在这方面，《老友记》是革命性的，它不仅仅是一个单纯的情景喜剧——而是一种流行文化。

为了证明这一点，这里有几个例子：罗斯的第一任妻子处于同性恋关系中，这一事实从一开始就被认为是理所应当。总的来说，该系列中的女性被赋予了强烈的性格特征——例如，莫妮卡开始了自己的餐饮业，菲比在母亲自杀后，从小就非常独立。

瑞秋起初非常被宠爱，靠父母的钱生活，但在剧情发展的过程中，她也学会了在工作中坚持自己的观点，并在职业阶梯上不断攀升。对于20世纪90年代，当女权主义还没有喊得那么响亮和成为主流的时候，这是一种相当进步的叙述。正如钱德勒所说，还能更进步点吗？（Could it be more progressive?）因此，《老友记》探讨了当时社会很少接受的问题，或者在媒体中没有出现的问题：单身母亲、共同抚养孩子的同性恋妇女、代孕和收养，以及与男性气质斗争的男人。

这只小猴子是罗斯的宠物 你还记得它叫什么吗？....................................................................(Marcel)

来自年轻一代的批评声音

但是，在粉丝们高兴地庆祝该剧进步性的同时，批评的声音也出来了。尤其是被称为Z世代的千禧一代，正在大声地批评这部情景喜剧。一些观众认为乔伊的搭讪台词“你怎么样?”（How you doin?）是性别歧视和敌对女性。当莫妮卡肥胖时，对她的插科打诨也会遭到不理解。当然，该剧所体现的理想中的外在美标准可以受到批评——身体自爱（Bodypositivity）这个话题当时还没有被《老友记》的制作者所关注，因此一些插科打诨的事情就会出现在他们的对白中。

所有主要人物都是白人的事实也让一些观众无法接受，尽管有几个配角，如罗斯的两个女友，分别是亚洲人和黑人。

因此，对于千禧一代来说，这个剧还不够深刻，但当年的哪部剧甚至能达到今天的评判标准？将一个系列作品从其文化时间背景中剥离出来，用今天的政治正确标准来衡量它是否准确，是值得商榷的。

对珍妮弗-安妮斯顿来说，瑞秋-格林（Rachel Green）这个角色是她的重大突破。

“老友”们未来如何？

虽然该系列于2004年结束，但其受欢迎程度仍未消失。《老友记》的成功概念被多次复制，并被认为是其它知名剧集的基础，如《老爸老妈的浪漫史》（How I met your mother）或《生活大爆炸》（Big Bang Theory）。5月27日，HBO Max（在德国名为Sky）播放了期待已久的《老友记重逢》。这是一个特别节目，六个朋友重新聚在一起，回忆过去的日子。到目前为止泄露的信息不多，预告片让人很期待，泪点也不少。而演员们呢？兴奋！詹妮弗-安妮斯顿（Jennifer Aniston）说，这感觉就像一个家庭团聚。"我没有姐妹。这就是我的姐妹们"，这位女演员在提到她的两位合作演员时说。“当我们聚在一起时，感觉时间从未过去，这很有趣”，扮演乔伊的马特-勒布朗（Matt LeBlanc）说。“我们从结束的地方继续开始”。

实际上，《老友记》的这几位从未离开，他们只是“暂时分手”（on a break）。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。