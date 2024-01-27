 美剧新上线 涉“雨伞运动”香港观众无缘观赏 | 文化经纬 | DW | 27.01.2024

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文化经纬

美剧新上线 涉“雨伞运动”香港观众无缘观赏

由影星妮可·基德曼领衔主演的新剧周五在亚马逊Prime Video首播，故事的背景设定于2014年的香港，但因牵涉到“雨伞运动”，香港的观众无法观看这部剧。

图为《外籍之人》（Expats）2024年1月21日在纽约的首映式上

图为《外籍之人》（Expats）2024年1月21日在纽约的首映式上

（德国之声中文网）一部由奥斯卡影后妮可·基德曼（Nicole Kidman）领衔主演的新剧周五（1月26日）在亚马逊Prime Video首播，但由于内容涉及香港民主运动，在故事的发生地点，也是部分剧集的拍摄地点香港，人们被限制观看这部剧。 

据亚马逊的内容介绍，名为《外籍之人》（Expats）的背景设定于2014年的香港，讲述在香港生活的三名美国女性的故事，妮可·基德曼不仅是主角之一，她同时还是本剧的执行制片人。香港01报道，本剧也邀请到香港演员陈慧珊参演。

更多阅读：妮可·基德曼赴港拍片免隔离遭投诉

本剧由韩裔美籍女作家李允卿（Janice Y. K. Lee）的小说《The Expatriates》改编，在亚马逊影片首播。华裔导演王子逸（Lulu Wang）执导。该剧的前两集对香港的观众被列为“所在地区目前无法观看”。

2021年，妮可·基德曼在赴港拍片时被香港有关当局给予隔离豁免，也曾一度引发争议

2021年，妮可·基德曼在赴港拍片时被香港有关当局给予隔离豁免，也曾一度引发争议

根据剧情介绍，将于2月16日播出的倒数第二集中将出现2014年的“雨伞运动”（Umbrella Movement）。

“雨伞运动”发生于2014年9月26日至12月15日，历时79天，是香港历史上最大型争取真普选的公民抗命运动。运动中，示威者自发占据多个主要干道进行静坐及游行，占领包括金钟、中环、旺角等主要地区。象征是黄色的雨伞是运动的主要象征，源于示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时以雨伞来抵挡，媒体便因而称此运动为“雨伞运动”。占领行动持续79日后，最终当年在12月15日以铜锣湾占领区及添马舰立法会示威区被全面清场作结。

亚马逊网站周五将可观看该剧的国家列为 “全球”。法新社表示，无法联络亚马逊和香港当局进行置评。

雨伞运动五年后，香港又爆发了大型抗议活动，示威者走上街头，要求更多自由，抗议活动规模庞大，有时还发生了暴力事件。

2020年，北京实施《香港国安法》，批评者认为这压制了异见人士，加强了审查制度，也影响了香港的艺术和文化自由。

2021年，香港颁布新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。

（法新社等）

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    作者: 王凡



 

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