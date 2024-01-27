美剧新上线 涉“雨伞运动”香港观众无缘观赏

（德国之声中文网）一部由奥斯卡影后妮可·基德曼（Nicole Kidman）领衔主演的新剧周五（1月26日）在亚马逊Prime Video首播，但由于内容涉及香港民主运动，在故事的发生地点，也是部分剧集的拍摄地点香港，人们被限制观看这部剧。

据亚马逊的内容介绍，名为《外籍之人》（Expats）的背景设定于2014年的香港，讲述在香港生活的三名美国女性的故事，妮可·基德曼不仅是主角之一，她同时还是本剧的执行制片人。香港01报道，本剧也邀请到香港演员陈慧珊参演。

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本剧由韩裔美籍女作家李允卿（Janice Y. K. Lee）的小说《The Expatriates》改编，在亚马逊影片首播。华裔导演王子逸（Lulu Wang）执导。该剧的前两集对香港的观众被列为“所在地区目前无法观看”。

根据剧情介绍，将于2月16日播出的倒数第二集中将出现2014年的“雨伞运动”（Umbrella Movement）。

“雨伞运动”发生于2014年9月26日至12月15日，历时79天，是香港历史上最大型争取真普选的公民抗命运动。运动中，示威者自发占据多个主要干道进行静坐及游行，占领包括金钟、中环、旺角等主要地区。象征是黄色的雨伞是运动的主要象征，源于示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时以雨伞来抵挡，媒体便因而称此运动为“雨伞运动”。占领行动持续79日后，最终当年在12月15日以铜锣湾占领区及添马舰立法会示威区被全面清场作结。

亚马逊网站周五将可观看该剧的国家列为 “全球”。法新社表示，无法联络亚马逊和香港当局进行置评。

雨伞运动五年后，香港又爆发了大型抗议活动，示威者走上街头，要求更多自由，抗议活动规模庞大，有时还发生了暴力事件。

2020年，北京实施《香港国安法》，批评者认为这压制了异见人士，加强了审查制度，也影响了香港的艺术和文化自由。

2021年，香港颁布新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。

（法新社等）

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当年风云激荡，今天车水马龙 当年金钟 这是2014年9月28日的香港立法会门外，“占中三子”之一的戴耀廷在当天凌晨宣布，“占中”运动正式启动。香港中心地带部分瘫痪，警方在金钟驱散抗议者时使用了催泪弹，局势骤然升级。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日金钟 摄于2015年，一年后这里恢复了往日的平静，立法会大楼也再次清晰可见。然而去年香港警方发射催泪弹的那一刻，人们恐怕仍然记忆犹新。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年中环 这是2014年9月29日的中环，抗议者占领了这里的主干道。这场围绕争取香港2017年普选的民主运动全面展开，其领军人物称，“公民抗命时代”到来了。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日中环 时隔一年，作为香港金融中心的中环重新车水马龙。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年港府大楼外 这是2014年10月2日的香港政府總部大楼外。当时大量学生聚集此地，封锁了通往特首梁振英官邸的通道，要求梁振英下台。这里距离抗议中心金钟步行只需5分钟。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日港府大楼外 如今，香港特首官邸门外恢复平常景象，图上也能看到中国人民解放军驻港部队大楼。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年旺角 这是2014年10月4日的旺角。在这个时期占领运动的支持者与反对者间的冲突激化，反方试图拆除帐篷和路障，冲突双方互相对骂，场面一度混乱。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日旺角 作为香港著名旅游和购物区的旺角，如今恢复了往日的商业气氛。

当年风云激荡，今天车水马龙 曾贴满便利帖的墙壁 这是2014年10月4日的照片，一名香港抗议者正在为这面满是便利帖的墙壁拍照，墙上用大字写着“我们为什么在这里？”，下面抗议者提出的各种诉求。原计划当日举行的学联与政府的第一轮对话在旺角冲突激化后被搁置。

当年风云激荡，今天车水马龙 “不许标贴” 摄于一年后，墙壁上只剩下了“不许标贴”的标识。对于一些当时的示威者而言，他们的问题依然没有得到答案。 作者: 王凡





