美前驻联合国大使黑利与特朗普割席

（德国之声中文网）虽然目前共和党大多数成员都还在观望犹豫，部分也是由于害怕丢掉乌纱帽而不愿与特朗普彻底划清界限，但是妮基·黑利（Nikki Haley）则采取了主动出击的策略。"他选择了一条不应该走的道路，而我们当初不应该追随他，也不应该听从他的指令"，这位49岁的女政治家在接受新闻网站Politico采访时说，"我们不应该允许这样的事情再次发生。"

黑利曾在2011年到2017年担任南拉罗莱纳州的州长，后来被特朗普任命为美国常驻联合国代表。观察人士认为，她有争取2024年总统大选共和党候选人的野心。而这次公开批评特朗普是相当大胆的举动。因为很多共和党选民仍然坚定地支持特朗普。而特朗普身边的人已经开始对那些反对他的共和党国会议员进行毫不掩饰的威胁。

“让人反感的做法”

曾经是特朗普忠实支持者的黑利在接受访谈时，尤其对特朗普在1月6日攻击副总统彭斯（Mike Pence）的做法提出批评，而那些特朗普支持者在冲击国会山的时候还高喊"吊死彭斯"的口号，要去捉拿彭斯。"这实在令人反感"，黑利对Politico表示，"我们共和党人必须认清现实，他就是把我们弃之不顾了。"

与此同时，黑利也试图从"朋友"的角度去解释特朗普的行为："根据我的理解，他真的是认为自己遭到了不公正待遇。"她打了个比方说，特朗普就像是那个一口咬定青草是蓝色的人。"如果他是色盲，根本分辨不清颜色，那么他这样说是不是无辜的？"

她在访谈中也承认，自己已经无法再深入了解特朗普的思想世界："我从来没想过，他会变成现在这个样子。……从大选以来我看到的他，已经不再是当年和我一起共事的那个人了。"

目前针对特朗普的第二波弹劾案程序正在进行当中。这位前总统的辩护方驳回了针对他的所有指控，并称弹劾案是不公正、违宪且有政治动机的。

雨涵/任琛（德新社、法新社）

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