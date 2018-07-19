美前防长﹕台湾是印太战略一员

(德国之声中文网) 美国前国防部长卡特(Ashton Carter) 7月24日在台北出席「凯达格兰论坛：2018亚太安全对话」。

他向媒体表示，自己支持美国的传统政策，包括乐见两岸稳定与对话、履行台湾关系法，以及美台强劲、非官方的关系，当中也涵盖军事关系。卡特认为，印太战略网络强调包容性，以规则而非胁迫的方式建立区域和平，而台湾也是其中一员。

中央社报道与会者转述卡特闭门演讲的内容，他表示中国倾向自我孤立的行为，令愈来愈多国家向美国寻求合作，也让台湾有更多空间。他认为，台湾在印太战略中有很大空间，同时美国在区域内的军事角色也很重要。被问到是否支持美国派军舰驶越台海，卡特表示当有一方做出不适当的举动时，美国才须作出这样不寻常的回应。

卡特曾多次访问台湾，但上一次已经是十年前，他在2015至2017年担任奥巴马政府国防部长一职。

蔡英文：中国锐实力影响周边

出席同一论坛的蔡英文则在演说中提到中国。她说，中国近年在全球采取激进策略达成目的「令人遗憾」，并持续以「锐实力」影响周边国家，包括在区内军演和派军机绕台。

蔡英文表示，今日的挑战是要寻找共同合作方式，确保共享的利益能克服经济、政治和军事胁迫，奠基在自由民主价值之上。而台湾会持续根据实际需求及GDP成长调增国防支出，推动自主国防产业，并与理念相近的国家密切合作。

蔡英文也在总统府接见卡特，她强调台湾人面对中国打压，不会轻易屈服或放弃民主生活方式；中国打压力道越大，台湾积极贡献世界的决心更大。她同时重申台湾与中国对话的善意不变。

另外，台湾外交部长吴钊燮日前接受CNN访问时大谈台美合作，他坦言华府持续在军事和外交上支持台湾至关重要﹕「(如果) 中国看到台湾的脆弱，没有获得美国支持，那么他们就会开始考虑能够占领台湾。」

他也批评中国的实弹军演旨在恐吓台湾人﹕「我们与美国在安全上加强合作，以防止中国在一夜之间拿下台湾。」他指特朗普执政下的台美关系更加紧密，相信对方会坚实支持台湾。