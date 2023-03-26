 美前總統特朗普遭起訴 ​​史上首例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2023

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时政风云

美前總統特朗普遭起訴 ​​史上首例

前美國總統特朗普週四（30日）遭到起訴，創下美國史上首位卸任元首被刑事起訴的首例，發生了什麼事？

圖為特朗普25日在德州舉行2024年總統競選集會。

圖為特朗普25日在德州舉行2024年總統競選集會。

（德國之聲中文網）美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌在2016年競選總統期間，支付成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費，週四（3月30日）遭紐約曼哈頓大陪審團投票表決起訴，成為美國史上第一位被控刑事罪的前總統。

特朗普30日發聲明稱，「這是歷史上最高級別的政治迫害和選舉干預」，並表示自己「完全無辜」，誓言要對此進行反擊，也表示此舉是民主黨人公然干涉選舉，「把美國司法系統當作武器，來懲罰政治對手」。特朗普律師團表示將大力反駁相關指控。

該案由曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）主辦，起訴書尚未公布，實際指控罪名不明。布拉格團隊正持續調查特朗普是否竄改有關封口費的帳冊或收據，若屬實將違反選舉、競選資金相關法規。目前布拉格的辦公室還未回應相關置評請求。

豔星丹尼爾斯真名為克利福德（Stephanie Clifford），她表示曾收到錢，對2006年與特朗普發生關係保持沉默。特朗普前律師科恩（Michael Cohen）先前曾承認作為特朗普的中間人，他在2016年大選期間，支付丹尼爾斯13萬美元封口費，因而違反《競選財務法》遭判刑三年。特朗普對此否認。

對於特朗普被起訴，科恩在美國MSNBC電視頻道表示：「今日的起訴並非一個章節的結束，這只是一個開始。」

特朗普盟友及共和黨同僚抨擊該起訴出於政治動機，民主黨人則表示，特朗普不能免於法治規範。

圖為特朗普25日在德州舉行集會發表講話。

圖為特朗普25日在德州舉行集會發表講話。

現年76歲的特朗普已宣布要再角逐白宮大位；在2024年總統大選提名關鍵時刻，如今他遭到起訴，可能影響選情。

根據上週公布的路透社/益普索民意調查，約有44%的共和黨人認為如果特朗普被起訴，就應該退出2024年總統大選

特朗普目前人在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。他曾在陪審團預備宣布決定前夕，在社交媒體平台上稱他將被捕，並呼籲支持者對此進行抗議。

紐約的這項調查是針對特朗普的重大調查中，第一個達成起訴決定的案子。特朗普也因干涉2020年大選案在喬治亞州面臨調查，此外還有2021年美國國會大廈遇襲事件，也在華府面臨調查。

（綜合報導）

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