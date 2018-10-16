 美前将领：中美15年内可能开战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美前将领：中美15年内可能开战

无论南海或台海、由亚洲到非洲，中美在军事上擦枪走火的机会愈来愈多。美军前将领更加预言世界两大强国难免一战，倘若如他所言，现在煞车还来得及吗？

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

DW.COM

美军驶入中国宣称拥有主权的南海水域，上演紧张一幕，双方在海上对峙相隔仅数十米。近期多种迹象都显示中美军事关係愈趋紧张，但马蒂斯却否认关係走下坡。 (02.10.2018)

军事竞赛上太空。美国宣布将在2020前成立太空部队，正反方意见交锋。面对不确定的国际情势，这是未雨绸缪还是多此一举？ (24.10.2018)

(德国之声中文网) 10月24日在波兰举行的华沙安全论坛上，美军驻欧洲部队前司令霍奇斯 (Ben Hodges) 预言，中美难免一战。「我认为不出15年，这并非无可避免，但中美非常有可能开战。」

霍奇斯认为，美国需要投放更多精力捍卫其在太平洋区域的利益，因此欧洲盟友需要加强自身国防应对俄罗斯。他说﹕「美国没有能力在欧洲及太平洋完成所有该做的事，来应付中国的威胁。」

霍奇斯在2014至2017年出任美军驻欧洲部队司令，现为华盛顿智库「欧洲政策分析中心」(CEPA) 的战略专家。华沙安全论坛一连两天举行，座上客主要是中欧的领袖、军事和政治专家。

US General Frederick B. Hodges (Getty Images/A. Wong)

美军驻欧洲部队前司令霍奇斯 (Ben Hodges)

聚焦中国 不弃北约

虽然美国转移其处理地缘政治议题的优次，特朗普也多次质疑西方军事联盟的作用，但霍奇斯称美国对北约的承诺不会动摇，他很确定特朗普政府把欧洲安全问题视为美国的关键利益。

「拥有强大的欧洲支柱符合美国利益，美国领袖都知道。」他称﹕「特朗普知道，马蒂斯也知道。所以你将看到美国持续投资欧洲，继续培训、派驻轮换部队甚至长驻部队，以应对可能在未来10至15年出现的太平洋战斗。」

Norwegen Nato-Großmanöver «Trident Juncture» (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

北约10月24日至11月7日在挪威举行冷战以来最大规模军演，分析认为是要应对俄罗斯威胁。

北约刚刚展开自冷战以来最大型的军事演习，希望在俄罗斯日益强硬之际展示军力，大约5万名军兵参与。演练在挪威举行，一直持续至11月7日。自从俄罗斯併吞克里米亚半岛后，北约近4年来加强其在东欧的军力。美军去年也在波兰成立新的欧洲总部，并调派6000名军兵至东欧前线，是冷战后美军在欧洲的最大动作之一。

霍奇斯强调，中美军舰近期在南海险撞的事件，只是紧张关係升级的其中一个讯号。美国还关注中国在欧非透过投资基建以「持续窃取技术」，目前中国已在欧洲拥有逾10%港口。

李芊/夏立民 (美联社、法新社)

相关内容

America First

德语媒体：愿贸易战天长地久 16.10.2018

鹬蚌相争、渔翁得利这一说法，为何也适用于中美贸易战？中国的海外扩张，又能从当年英国的殖民史中吸取怎样的教训？周二的德语报刊评论版，关注了这些话题。

Russland | Vladimir Putin und Xi Jinping auf dem Eastern Economic Forum in Vladivostok

专访：「中俄联合抗美的三角关系说法已过时」 14.09.2018

近年来，中俄领导层高频交往，中国官方称两国关系「处于历史最好时期」。在中美贸易战的背景下，一些观点认为，中俄正在联合抗美。针对这些说法，德国之声采访了复旦大学的俄罗斯问题专家冯玉军教授。

China Shenzhen - Angela Merkel besichtigt das Startup iCarbonX

数字化追赶中、美 默克尔周日“补课” 23.08.2018

据报道，德国总理默克尔连续数周周日在总理府由专家授课，讲解数字化世界。在与美国、中国的竞争中，德国感到这方面亟需追赶。

广告

媒体看中国

China Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (Reuters/B. Yip)

德语媒体：谜团般的巨型工程

耗资巨大的港珠澳大桥周二（10月23日）落成通车，但这一世纪工程在香港也遭到部分人的批评。此外，特朗普威胁退出中程导弹条约，其目标也包括中国吗？ 