美前将领：中美15年内可能开战

(德国之声中文网) 10月24日在波兰举行的华沙安全论坛上，美军驻欧洲部队前司令霍奇斯 (Ben Hodges) 预言，中美难免一战。「我认为不出15年，这并非无可避免，但中美非常有可能开战。」

霍奇斯认为，美国需要投放更多精力捍卫其在太平洋区域的利益，因此欧洲盟友需要加强自身国防应对俄罗斯。他说﹕「美国没有能力在欧洲及太平洋完成所有该做的事，来应付中国的威胁。」

霍奇斯在2014至2017年出任美军驻欧洲部队司令，现为华盛顿智库「欧洲政策分析中心」(CEPA) 的战略专家。华沙安全论坛一连两天举行，座上客主要是中欧的领袖、军事和政治专家。

美军驻欧洲部队前司令霍奇斯 (Ben Hodges)

聚焦中国 不弃北约

虽然美国转移其处理地缘政治议题的优次，特朗普也多次质疑西方军事联盟的作用，但霍奇斯称美国对北约的承诺不会动摇，他很确定特朗普政府把欧洲安全问题视为美国的关键利益。

「拥有强大的欧洲支柱符合美国利益，美国领袖都知道。」他称﹕「特朗普知道，马蒂斯也知道。所以你将看到美国持续投资欧洲，继续培训、派驻轮换部队甚至长驻部队，以应对可能在未来10至15年出现的太平洋战斗。」

北约刚刚展开自冷战以来最大型的军事演习，希望在俄罗斯日益强硬之际展示军力，大约5万名军兵参与。演练在挪威举行，一直持续至11月7日。自从俄罗斯併吞克里米亚半岛后，北约近4年来加强其在东欧的军力。美军去年也在波兰成立新的欧洲总部，并调派6000名军兵至东欧前线，是冷战后美军在欧洲的最大动作之一。

霍奇斯强调，中美军舰近期在南海险撞的事件，只是紧张关係升级的其中一个讯号。美国还关注中国在欧非透过投资基建以「持续窃取技术」，目前中国已在欧洲拥有逾10%港口。

李芊/夏立民 (美联社、法新社)