美前国安顾问:特朗普为连任向习近平求情

(德国之声中文网) 据美国总统特朗普前国安顾问博尔顿（John Bolton）即将出版的新书，特朗普在2019年峰会期间向中国国家主席习近平 「求情」，希望他协助自己连任。

博尔顿为特朗普工作了17个月，他称特朗普在2019年6月与习近平的对话时，试图将话题转移到美国大选上。博尔顿写道，特朗普先是告诉习近平，民主党人对中国充满敌意。

「随后，他令人吃惊地将话题转到了即将到来的美国总统大选上，暗指中国的经济能力会影响正在进行的竞选活动，恳请习近平确保他能获胜......他强调农民的重要性，以及中国增加购买大豆和小麦对选举结果的影响。」

美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer)周三表示，他参加了特朗普和习近平在大阪20国集团的会议，但他从未听到特朗普恳求习近平购买更多农产品，以确保他赢得连任。

他说:「绝对不是真的。从来没有发生过。我在那里。我不记得曾经发生过这种情况。我不相信这是真的。我不相信它曾经发生过。」他表示，如果真的是「那么疯狂」的话，他会记得的。

此外博尔顿也写道：「在大阪20国集团会议的开幕晚宴上，在只有翻译在场的情况下，习近平向特朗普解释了为什么他基本上就是在新疆建造集中营......据我们的翻译说，特朗普回应习近平说，他应该继续建造集中营，他认为这是正确的做法。」

博尔顿说，在2018年的白宫圣诞晚宴上，特朗普甚至问，美国为什么要因为中国如何对待维吾尔人而实施制裁。

博尔顿提到，他向司法部长巴尔 (William Barr)提出了他对特朗普与外国领导人谈话的一些担忧。但司法部发言人库佩 (Kerri Kupec)在一份声明中否认巴尔曾表示特朗普与外国领导人的谈话是不恰当的。

博尔顿严厉批判特朗普和他的团队。他认为特朗普 「令人震惊地不知道如何管理白宫，更不用说庞大的联邦政府了」。

他补充说，特朗普在白宫时，通常每周只有两次情报通报会，「而且在大多数情况下，他的发言时间比通报者更长，往往是与当前主题完全无关的问题」。

博尔顿新书掀起巨大争议

博尔顿新书的标题是 《事情发生的房间:白宫回忆录》，在577页的内容里藉由生动的第一人称，毫无掩饰地描述了特朗普任内的行为。

博尔顿这本新书将于6月23日出版，这也让博尔顿和美国政府起了严重的争论。美国司法部6月16日提起诉讼，试图推迟该书出版，声称该书仍包含高度机密信息，而且国家安全委员会所需的审查尚未结束。

根据相关文件，一名审查官员在4月份已确定书中没有机密材料，但国家安全顾问奥布赖恩发起了第二次审查，认为其他信息是机密的。

白宫反复重申书中有许多机密似乎也默许博尔顿书中许多指控是真实的。博尔顿则写道，由于审查过程，他为了获得出版许可对手稿做了许多修改，但他说:「其中绝大多数修改并没有改变所陈述的事实。」

他说，在某些情况下，他被要求加上 「我认为 」这样的短语，以表明他是在表达自己的观点，而不是依赖敏感信息。他也被要求更广泛地描述事物，并在每次叙述特朗普和外国领导人之间的对话，以及他本人和外国领导人之间的对话时，都被要求去掉引号。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、路透社)