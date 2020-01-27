美前国安顾问出书遭阻 媒体曝光爆料内容

(德国之声中文网) 美国白宫周三(1月29日)表示，前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）撰写的未出版手稿可能含有危害国家的敏感信息，要求删除机密资讯。

白宫国家安全委员会在一封回复博尔顿律师库珀（Charles Cooper）信中说：「根据联邦法律和您的客户签署的保密协议，这是获得机密信息的条件，在不删除机密信息的情况下，手稿不得出版或以其他方式披露。」

博尔顿在未出版的手稿中声称，特朗普曾告诉他，在乌克兰政府宣布计划调查他的政治竞争对手拜登之前，特朗普想冻结国会批准对乌克兰的近4亿美元（3.6亿欧元）援助。

博尔顿的律师库珀回应白宫，他们认为乌克兰章节中包含的信息不属于机密。因此，他敦促白宫安全理事会加快审查速度，以便博尔顿在被法庭传唤时可以在特朗普的弹劾案中作证。美国总统周三到推特上抨击博尔顿，暗示他的说法是捏造的。

《纽约时报》28日引述知情人士报导，美国前国安顾问博尔顿在新书手稿中提到，曾对美国总统特朗普私下积极协助土耳其总统埃尔多安与中国国家主席习近平表达关切。

内容提到他向总检察长巴尔（William P. Barr）提到这个忧虑，而巴尔的回应指出特朗普干预了与土耳其和中国有关的两个案件：对土耳其人民银行的调查，以及特朗普2018年决定取消对中国大型电信公司中兴通讯制裁的决定。

根据纽约时报，司法部已出面驳斥这个报导内容。但有关内容还是被民主党视为弹劾特朗普的新证据。

「特朗普助习近平拯救中兴」

2018年，美国裁定中国中兴通讯违反美国对伊朗和朝鲜实施的制裁，并在当年4月采取行动禁止中兴通讯购买美国技术作为惩罚。

《纽约时报》引述一位知情人士表示，2018年5月，美国商务部长罗斯和财政部长姆努钦向美国议员保证，他们正计划对中兴通讯处施以严厉的刑罚，并呼吁共和党人减少公开的批评，以便达成协议。

然而，特朗普后来却在7月突然间改变主意，在本质上赦免了中兴，取而代之的是以10亿美元的罚款和撤换高层，以及允许美国合规监察员进入公司。

从那时候开始，中兴通讯逐渐复苏，利润回升。尽管它与特朗普政府的衝突使让这间公司的智能手机品牌砸了招牌，但世界各地的手机运营商仍然愿意与中兴合作建立5G行动网络。对中兴通讯的处理方式也让外界怀疑特朗普是否会继续对华为施加限制。

《纽约时报》报导提到，特朗普是在习近平直接向其求情后做出该决定。当时中美贸易谈判如火如荼，美国也正准备与朝鲜举行峰会。

新闻提及，特朗普的决定立刻在美国国会山庄引起跨党派的强烈反对。包括佛罗里达州参议员卢比奥、阿肯色州议员科顿和马里兰州的议员范·霍伦在内，多位政治人物都敦促美国政府不要屈服于中兴通讯。他们认为中兴通讯的问题是执法和国家安全问题。

根据《纽约时报》，中国官员当时明确表示，取消中兴通讯的处罚是达成贸易协议的条件，甚至隐隐威胁，即如果不取消处罚，在中国经营的美国公司将遭受进一步的报复。美国也还得依靠中国敦促朝鲜去核。《纽约时报》报导，中国官员会之所以这么做，是因为他们普遍认为特朗普打击中兴通讯是为了在中美贸易谈判中取得优势。

知情人士说，特朗普政府官员当时尚未完全意识到该措施会给贸易谈判带来多大的麻烦。

除此之外，新闻内容提到特朗普家族多年来一直致力于在中国盖新的酒店或是公寓等建筑计划。在特朗普当选总统后，这些项目暂时被搁置。

邹宗翰/罗法 (德新社、法新社、纽约时报)