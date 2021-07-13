美前副总统彭斯：中国带来的威胁比苏联还大

(德国之声中文网) 美国前副总统彭斯 (Mike Pence) 周三（7月14日）在美国传统基金会 (Heritage Foundation) 的一场演说中警告，中国正在成为一个「邪恶的帝国」，并称中国对美国构成的威胁比冷战时期的苏联还要大。

他说：「中国共产党是地球上对我们的繁荣丶安全和价值观的最大威胁。中国可能还不是一个邪恶的帝国，但它每天都在努力成为一个这样的帝国。在许多方面，中国共产党对美国构成的挑战比整个冷战时期的苏联还要大。」

除此之外，彭斯也在演说中敦促现任总统拜登在多方面更有力地对抗中国，包括新冠病毒起源的调查，以及彭斯所谓中国展开的「新殖民主义」。路透社报导分析，这些评论突显了彭斯的反华立场，他放大了自己任内对中国所施行的经济政策，包括征收贸易关税和指责北京为全球新冠疫情的始作俑者。

美国前总统特朗普在新冠疫情初期多次赞扬中国国家主席习近平，称赞中国在公共卫生应对方面的「透明度」和专业性，但他後来却转而批评北京，将新冠病毒称为「中国病毒」。

彭斯14日在演说表示，拜登政府应该要求北京坦然分享新冠病毒起源的相关资讯，而不只是轻描淡写地带过。他重复了特朗普之前的说法，也就是有证据显示新冠病毒是从武汉病毒研究所的实验室泄露出来的。事实上，拜登在5月已下令美国情报单位对新冠病毒起源进行调查。

彭斯强调，他认为中国感受到拜登政府的软弱，并声称自己和美国前总统特朗普在任内已改变美国对中国构成的威胁的共识，让数百万美国人清醒地认识到中国共产党不仅渴望加入经济发达国家的大家庭，而且还渴望按照自己的形象建立新的全球秩序。彭斯表示：「然而，尽管美国有这种新的全国性共识，拜登政府已经在向共产主义中国放软身段了。」

彭斯特别提到拜登重新让美国加入巴黎气候协定和世界卫生组织的举动，以及据传拜登终止了一项特朗普时代的秘密国务院调查，该调查试图证明新冠病毒源自武汉病毒研究所的实验室。他提到：「有句老话说，软弱会引起邪恶。而我的感觉是，中国感觉到了本届政府的软弱。」

他要求拜登采取其他措施来对付北京。他敦促拜登将美国经济与被北京认为对国家安全至关重要的产业「脱钩」，加强与台湾的经济联系，减少中国进口。

此外，他还要求除非中国提供新冠病毒起源的真实数据，并结束迫害新疆维吾尔人的行为，否则拜登该提出将2022年冬季奥运会从北京移到别处的要求。他还呼吁美国采取积极的姿态，防止中国在西半球建立军事基地。彭斯说：「总统必须明确表示，西半球是中国的新殖民主义的禁区。」

(路透社、Politico)

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