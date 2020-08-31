 美制裁伊朗银行 北京将伸援手? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2020

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时政风云

美制裁伊朗银行 北京将伸援手?

虽然几乎全球其他国家都誓言会无视美国的最新制裁，但违反制裁将面临失去进入美国金融体系的重大风险。

Iran | Außenminister Mohammed Dschawad Sarif (Russian Foreign Ministry Press Office/dpa/picture-alliance)

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）指责美国让伊朗在疫情间连支付基本必需品的能力都受到影响。

(德国之声中文网) 中国政府表示，伊朗外长将于周五 (10月9日)至周六 (10月10日)两日访问中国。一天前，特朗普政府才把伊朗金融业几乎全部列入黑名单。

中国外交部在一份简短的公告中仅表示，伊朗外长扎里夫 (Mohammad Javad Zarif)是应中国外长王毅之邀前往访问。

中国一直是伊朗的坚定盟友，并且仍然是2015年伊核协议的缔约国，美国已经退出该协议，同时单方面恢复对伊朗的惩罚性制裁。

美国在8日宣布制裁18家伊朗银行。这些银行过去躲过了美国重新实施的大部分制裁，并能继续与外国金融机构继续做生意。这次制裁一出，等于是切断了伊朗银行与国际金融体系的联系。

欧洲国家反对美国做法，因为这也会让他们的银行和公司与伊朗开展业务时受到美国的惩罚。

在美国退出2015年加入的的伊朗核协议后，便不断对伊朗施压，制裁其石油销售、将政府高官列入黑名单，以及在一次空袭中击毙伊朗高级将领。

次外，中国外交部表示，印尼总统对华特使潘杰坦 (Luhut Binsar Pandjaitan)和菲律宾外长陆新 (Teodoro Locsin Jr.)将与扎里夫同时访问北京，但没有说明他们是否会与王毅共同会面。

伊朗重批美国

美联社报导，伊朗外长扎里夫对美国这些做法表示强烈愤怒，称美国在全球危机之际这么做是 「反人类罪」。

虽然美国财政部在声明中表示，相关禁令不适用于向伊朗出售农产品、食品、药品或医疗设备等交易，并表示理解人道主义物资的需求。

Kombobild Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden

伊朗议题也是本次美国总统大选的热门话题。特朗普不顾其他盟友反对，继续单边制裁伊朗。拜登则表示选上之后会重新加入伊朗核协议，以谈判方式解决问题。

根据路透社，伊朗央行行长赫姆马蒂 (Abdolnaser Hemmati)将制裁斥为政治宣传，并淡化其实际影响。他说:「美国此举非但没有任何经济效应，反而是为了美国国内的宣传和政治目的，并显示出美国领导人的人权和人道主义主张的虚假。」

新美国安全中心智库专家罗森伯格(Elizabeth Rosenberg)向路透社表示，此举也会对欧洲前往伊朗进行人道主义援助或人道主义贸易时带来极大威胁。」

美选交锋议题

美国民主党总统候选人拜登在奥巴马政府谈判核协议时担任副总统，他曾表示，如果伊朗先承诺遵守伊朗核协议，他若选上也会重新加入该协议。

自特朗普2018年单方面退出其奥巴马加入的2015年伊朗核协议后，他就开始重新实施原本根据协议已放鬆的美国制裁。华盛顿和德黑兰之间的紧张关系此后急剧上升。

邹宗翰/杨威廉　(美联社等、路透社)

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