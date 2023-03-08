 美制裁五中企 指其助伊朗獲無人機零件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美制裁五中企 指其助伊朗獲無人機零件

美國9日以向伊朗公司提供無人機零件為由，將一些中國企業及個人列入制裁黑名單。名單上有哪些機構？

圖為伊朗總統萊西於2月14日訪華，在北京和習近平見面。

圖為伊朗總統萊西於2月14日訪華，在北京和習近平見面。

（德國之聲中文網）美國財政部週四（3月9日）宣布將五家中國公司和一人列入制裁黑名單，稱其涉及向伊朗無人機製造商提供零件。

美國財政部表示，這些總部位在中國的公司「向伊朗航空製造工業公司（HESA）銷售、運輸數以千計的航空組件，包括可用於無人機的零件」，並稱這些公司與俄羅斯對烏克蘭的攻擊、伊朗襲擊海灣地區的油輪存在間接關係，因為在事件中，俄伊雙方皆使用了由HESA所製造的Shahed-136型無人機，且該伊朗公司由伊朗國防部間接控制。

主管反恐和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「伊朗與俄羅斯在烏克蘭使用的伊朗製無人機，與烏克蘭平民的傷亡直接相關。」

根據聲明，受到制裁的五家中國公司分別為：杭州富陽Koto機械有限公司，及其在香港掛名的公司Raven國際貿易有限公司；桂林阿爾法橡塑科技有限公司；深圳卡斯波羅科技有限公司，S&C Trade PTY Co., Ltd及其員工Yun Xia Yuan。

其中像是杭州富陽Koto機械有限公司，就被指利用其香港Raven子公司，促成和伊朗HESA數百萬美元的零件交易。

此外，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也制裁了39個實體，其中包括伊朗、中國、香港和迪拜等地的公司，控其構成「影子銀行」網絡（shadow banking）、協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和銷售石化產品，違反國際對伊朗實施的制裁。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在聲明中表示，該制裁旨在「破壞伊朗用來洗錢的外國金融網絡」。

俄烏戰爭爆發以來，伊朗被控向俄羅斯提供用於轟炸烏克蘭平民的無人機。美國曾於1月制裁另一間伊朗無人機設計和製造公司，即聖城航空工業公司（QAI）的高管和董事會成員。具體措施包含凍結他們在美國的資產、禁止美國人與他們進行商業交易等。

回應美方制裁，伊朗外交部發言人卡納尼2月曾表示：「拜登政府訴諸的制裁，如同特朗普時代失敗的極限施壓政策。」

回應美方制裁，伊朗外交部發言人卡納尼2月曾表示：「拜登政府訴諸的制裁，如同特朗普時代失敗的極限施壓政策。」

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）2月曾對美國制裁伊企回應道：「拜登政府訴諸的制裁，如同特朗普時代失敗的極限施壓政策」，並稱美國對伊朗實施的高壓禁令，有悖於國際法原則。

（美國財政部、法新社、路透社、美聯社、​​伊朗外交部等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Dieses von Reliance Industries Limited in Jamnagar zur Verfügung gestellte Foto zeigt die Rohölraffinerien des Unternehmenes im indischen Bundesstaat Gujarat am 17. Juni 2021. Die indischen Rohölimporte aus Russland stiegen von 100.000 Barrel (15,8 Millionen Liter) pro Tag im Februar auf 370.000 Barrel (58,8 Millionen Liter) pro Tag im April und 870.000 Barrel (138,3 Millionen Liter) pro Tag im Mai. Ein wachsender Anteil dieser Lieferungen verdrängte Öl aus dem Irak und Saudi-Arabien, das größtenteils für Raffinerien in Sika und Jamnagar an der Westküste Indiens bestimmt ist. (Reliance Industries Limited in Jamnagar via AP) +++ dpa-Bildfunk +++

印俄石油交易正在削弱美元的主导地位 08.03.2023

以美国为首的国际社会对俄罗斯的制裁已经开始削弱美元几十年来在国际石油贸易中的主导地位，因为俄罗斯和其最大的海运原油出口国印度的交易正在以其它货币结算。

(210805) -- YINCHUAN, Aug. 5, 2021 (Xinhua) -- Military personnel prepare equipment for a joint military drill by the Chinese and Russian armies on Aug. 5, 2021. A joint military exercise by the Chinese and Russian armies will be held from Aug. 9 to 13 at a training base of the People's Liberation Army (PLA) in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. TO GO WITH Chinese, Russian militaries to hold joint drill in NW China (Photo by Ding Kai/Xinhua)

中国究竟会不会向俄罗斯提供武器？ 06.03.2023

对于普京来说，如果能够得到中国的武器装备，肯定对俄军在乌克兰的战争大有帮助。然而北京究竟是否有这个计划呢？西方国家深表担忧并且保持警惕。

09.03.2023+++ Three Russian rockets launched against Ukraine from Russia's Belgorod region are seen at dawn in Kharkiv, Ukraine, late Thursday, March 9, 2023. (AP Photo/Vadim Belikov)

俄罗斯再轰炸乌克兰全境 美国谴责 09.03.2023

俄罗斯对乌克兰全境多个城市发动数周以来大规模导弹袭击，扎波罗热核电站的电力供应被切断后重新回复。乌克兰军方称俄军使用了6枚高超音速导弹。俄国此举遭美国谴责“残忍且不合理”。

广告

媒体看中国

Symbolbild Rechenzentrum

德语媒体：中国技术与德国网络安全

据报道，德国内政部本周致函境内各大网络运营商，要求他们在四周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的关键部件上交审核。