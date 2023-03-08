美制裁五中企 指其助伊朗獲無人機零件

（德國之聲中文網）美國財政部週四（3月9日）宣布將五家中國公司和一人列入制裁黑名單，稱其涉及向伊朗無人機製造商提供零件。

美國財政部表示，這些總部位在中國的公司「向伊朗航空製造工業公司（HESA）銷售、運輸數以千計的航空組件，包括可用於無人機的零件」，並稱這些公司與俄羅斯對烏克蘭的攻擊、伊朗襲擊海灣地區的油輪存在間接關係，因為在事件中，俄伊雙方皆使用了由HESA所製造的Shahed-136型無人機，且該伊朗公司由伊朗國防部間接控制。

主管反恐和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「伊朗與俄羅斯在烏克蘭使用的伊朗製無人機，與烏克蘭平民的傷亡直接相關。」

根據聲明，受到制裁的五家中國公司分別為：杭州富陽Koto機械有限公司，及其在香港掛名的公司Raven國際貿易有限公司；桂林阿爾法橡塑科技有限公司；深圳卡斯波羅科技有限公司，S&C Trade PTY Co., Ltd及其員工Yun Xia Yuan。

其中像是杭州富陽Koto機械有限公司，就被指利用其香港Raven子公司，促成和伊朗HESA數百萬美元的零件交易。

此外，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也制裁了39個實體，其中包括伊朗、中國、香港和迪拜等地的公司，控其構成「影子銀行」網絡（shadow banking）、協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和銷售石化產品，違反國際對伊朗實施的制裁。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在聲明中表示，該制裁旨在「破壞伊朗用來洗錢的外國金融網絡」。

俄烏戰爭爆發以來，伊朗被控向俄羅斯提供用於轟炸烏克蘭平民的無人機。美國曾於1月制裁另一間伊朗無人機設計和製造公司，即聖城航空工業公司（QAI）的高管和董事會成員。具體措施包含凍結他們在美國的資產、禁止美國人與他們進行商業交易等。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）2月曾對美國制裁伊企回應道：「拜登政府訴諸的制裁，如同特朗普時代失敗的極限施壓政策」，並稱美國對伊朗實施的高壓禁令，有悖於國際法原則。

（美國財政部、法新社、路透社、美聯社、​​伊朗外交部等）

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